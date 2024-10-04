中醫師分享秋季護膚秘訣：「4招」讓肌膚水潤光澤

▲秋天總是讓你皮膚乾燥又容易敏感呢？中醫師分享「4招」秋季護膚秘訣 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

隨著秋天到來，氣溫下降、空氣逐漸乾燥，許多人開始面臨皮膚乾燥、敏感等問題。針對這些情況，中醫皮膚科專科醫師艾莉絲近日在其臉書專頁《艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師》分享了四個秋季美容的方法，幫助大家在這個乾燥季節保持肌膚的水潤和健康。

秋天總是讓你皮膚乾燥又容易敏感呢！中醫學認為，秋季是養陰潤燥的重要時期，尤其對於保持皮膚的水潤和健康至關重要。首先，飲食調理是中醫美容的重要環節。中醫強調內外兼修，內調是美容的基礎。在秋天，選擇一些滋陰潤燥的食物，如銀耳湯，可以改善皮膚狀況，保持皮膚的水潤。

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其次，中藥面膜是一種天然、安全且有效的護膚方式。根據不同的皮膚問題，可以選擇不同的中藥材進行調理。例如，銀耳珍珠粉面膜，其中銀耳具有良好的保濕作用，珍珠粉則能美白肌膚。

此外，中醫認為經絡疏通對於美容有很大的幫助。按摩特定的穴位，可以改善血液循環，增加皮膚的彈性和光澤。例如，迎香穴、四白穴和頰車穴，分別位於鼻翼兩側、眼下方的凹陷處以及面頰骨下方，按摩這些穴位能改善臉部血液循環、消除眼袋黑眼圈以及緊致臉部肌膚。

最後，適當的飲水也是保持皮膚水潤的關鍵。秋季乾燥，每天應保持充足的水分攝入，以促進新陳代謝，保持皮膚的彈性。這部分與西醫的建議相同，證明了其重要性。以上，就是秋季皮膚保養的幾個重要要點，希望對大家有所幫助。