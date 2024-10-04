張友驊跌倒命危！老人「最常摔地點」曝光　7族群醫示警

記者李佳蓉／綜合報導

69歲名嘴張友驊3日晚間不慎跌倒、重創頭部，當場無呼吸心跳，妻子緊急撥打119求援，目前仍在醫院救治中。事實上，跌倒在台灣是老人事故傷害的第二大原因，衛福部指出，老人最常跌傷的地點在住處內為家具旁、浴室、淋浴間或廁所；而在住處外為路邊、有高度或坡度的地面。醫師也示警「7類人」易跌倒、引發骨折甚至嚴重損傷而離世。

▼名嘴張友驊颱風夜與妻子散步不小心跌倒、重創頭部。（圖／本報資料照）

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根據國健署106年「國民健康訪問調查」發現，每6個老人就有1位在一年內有跌倒經驗。嚴重跌倒可能會造成長期臥床甚至死亡，呼籲長者防跌要從生活小細節做起，切勿輕忽跌倒的傷害，規律運動、維持居家環境及用藥安全，都是防跌的好方法。

台大醫院骨科部教授、主治醫師楊榮森曾在《健康2.0－名醫觀點》頻道中指出，「俗話說衰老從腳開始，死亡從跌倒開始，跌倒後可能引起骨折，之後就很容易造成死亡。」調查發現若因跌倒導致髖部骨折致死率極高，過去統計男性在跌倒後一年內死亡率達22%、女性則為15%，雖經過宣導後稍降，但若因跌倒造成腦出血或其他傷害死亡率更高。

▼長輩跌倒易引發骨折甚至嚴重損傷而離世。（圖／CFP）

楊榮森示警，臨床上有「7種人最容易跌倒」，包括中風、帕金森氏症、失智症、視力不良、肌少症、平衡感不好以及患有骨質疏鬆症患者都容易跌倒引發骨折，甚至更嚴重危害。

該如何強健骨骼？楊榮森分享，預防上務必要好好休息以補充體力；再者則要有適當的保護，除了運動強健肌肉與骨骼外，環境的安全保護也很重要，在常活動、運動的居家環境務必增置扶手；最後他則強調要適度運動，不僅對肌肉、骨骼有益外，對腦部組織、腸胃蠕動及改善人體力量與平衡功能都有效，身體健康不容易跌倒，也能降低死亡風險。