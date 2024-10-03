顧住院病孫！嬤「被傳染RSV」發燒不休息　一席話網心疼：真的偉大

▲阿嬤因照顧生病孫子，確診呼吸道融合病毒。（圖／截自《阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師》粉專）

記者李佳蓉／綜合報導

現今雙薪家庭變多，許多家庭在孩子出生後，就交給爺爺奶奶帶已成普遍現象。小兒科醫師巫漢盟近日分享，一名70歲阿嬤因照顧住院病孫而被傳染，出現發燒、喉嚨痛而求診，希望他幫驗快篩，深怕自己生病又傳給孫子，未料一驗果真2條線確診呼吸道融合病毒，也提醒她要好好休息，下秒她淡淡吐出一席話讓網友看了心疼，直呼「真的偉大！」

巫漢盟近日在粉專《阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師》發文指出，該名阿嬤看診時主訴早上開始發燒、喉嚨痛，要求做呼吸道融合病毒（RSV）快篩，當下已告知該檢查要戳鼻子還要自費，確定陽性也沒有特效藥可用，詢問「你怎麼會想做這個檢查？」阿嬤才坦言孫子上週住院，自己在醫院照顧他，就怕現在生病了又傳給對方。

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「阿嬤，我目前認為你現在的不舒服，應該就是被孫子傳染的啦！所以你也不用擔心再傳染給他…。」即使巫漢盟苦口婆心地想勸退阿嬤，但她仍堅持想確認一下，願意自費快篩。過了10分鐘後，「登愣…2條線」，醫師當場告知阿嬤確定是被孫子傳染了，考量她的年紀，感染呼吸道融合病毒可能會變得很嚴重，建議她一定要好好休息。





▲70歲阿嬤是兒媳的後援，即使生病了仍要照顧孫子。（示意圖／視覺中國）

一聽醫師這樣說，阿嬤也透露兩難的處境，「唉…沒辦法呀！如果我不去幫忙照顧，我的兒子和媳婦就要一直請假去照顧孫子，這樣不好啦！」阿嬤即使身體不適，仍為兒媳著想，讓巫漢盟心疼地說，「妳的孫子、兒子和媳婦真的很幸福，但也請您要好好保重身體喔！」並羨慕喊，家有一老如有一寶，「有阿嬤的照顧是最幸福的」。

不少網友看完PO文也為阿嬤送上祝福，「祝福天下疼阿孫的阿嬤身體勇健，活到百二」、「真好的阿嬤，有阿公阿嬤最幸福了，希望這位阿嬤身體健康早日康復」、「很棒的阿嬤！保護孫子也疼惜兒子和媳婦，這種長輩值得尊重」、「感恩阿嬤這位強大的後援，也祝阿嬤早日康復」。