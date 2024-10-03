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颱風炸雨彈「身體1部位」要護好！醫：會又腫又癢

▲▼天氣 卡努颱風近逼 北台灣強陣風雨 民眾寸步難行傘難撐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲醫師提醒，雨水噴到眼睛時千萬別揉。（示意圖／記者屠惠剛攝）

 

文／常春月刊

 

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颱風逼近台灣，面對可能出現的致災性豪大雨不容小覷，除了作好防颱準備，務必注意個人衛生及防護措施，避免影響健康。

雨水噴眼　恐致急性過敏性結膜炎

眼科主任王司宏表示，倘颱風天需要出門，務必對眼睛做好保護，門診就曾遇過患者，在豪雨中出門，雨水噴到眼睛後揉眼睛導致急性過敏性結膜炎，眼睛又癢又紅腫。

王司宏指出，空氣中多少都有些髒污的懸浮顆粒，下雨時盡量別淋雨，當雨水噴到眼睛時，可用生理食鹽水沖洗眼睛，戴隱形眼鏡者可到目的地後再戴上，降低感染機會，特別是眼睛周圍或眼睛表面噴到雨水時，千萬不可揉眼睛，尤其是易過敏或是有配戴隱形眼鏡者，應洗臉或是以乾淨的毛巾、衛生紙將雨水拭去，揉眼睛會使髒污的雨水或細菌進入眼睛，引起急性過敏性結膜炎，出現眼睛癢又紅的症狀。

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,機車,騎車,雨衣,通勤。（圖／記者李毓康攝）

▲機車族雨天騎車要戴上護目鏡保護眼睛。（示意圖／記者李毓康攝）

機車族戴全罩式安全帽　防雨水入侵感染

風雨中騎車，倘戴的是半罩安全帽，雨水會直接打在臉上，灰塵、髒污的雨水可能會進入眼睛。王司宏建議，要戴護目鏡保護眼睛。戴全罩式的安全帽可以阻止雨水直接噴到眼睛，但是易因呼吸產生霧氣，可將面罩留一點空隙讓空氣流通，降低霧氣的產生機會，同時預防雨水直接噴入眼睛引起感染。

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