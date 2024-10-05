半路屎狂滾！　醫實測「按1位置」秒縮回：手一放開就瀉了

▲出門在外屎在滾？醫實測按1穴位有用。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導

你是否曾在行駛中的公車上、公司重要會議進行到一半時，肚子先是一陣劇痛，接著強烈屎意突然湧現，當下卻只能死命夾緊？別怕！當你想大便卻又不能大時，中醫師李培碩分享只要「按著1穴位」－支正穴，就能讓炸裂的屎意瞬間縮回，他也強調，「這只是本人親身經歷嘗試後愛用，鬆開手後，氣順了就會想上廁所了，不一定會屎意全失。」

中醫師李培碩在粉專《中醫轉骨李培碩醫師》分享影片，表示有便意想排便時，若一時找不到廁所或當下情境不允許時，可以先按「手腕下方7個指幅」處的穴位，並打趣地說，「但是你就不能放開了，要不然你如果不小心一放開，（屎）它就下來了。」

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▼支正穴位於手腕下方7個指幅處。（圖／李培碩醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

李培碩接受《ETtoday健康雲》採訪時闡釋其原理，他說明，「支正穴」是手太陽小腸經的穴位，也是手少陰心經之氣匯入之地，心與小腸相表裏，因此大力度的按壓這個穴位，會阻礙心經氣血往小腸經的傳輸，導致有如「按壓住吸管一端」的氣閉現象，屎意也暫時打住。下次便意狂滾的民眾不妨試試看，當找到廁所後鬆開手，氣順了屎也跟著順了。

湧起的便意如何壓制？中醫師王大元也曾分享，除了注意姿勢變化外，中醫認為屎意突來襲屬於「腹痛」、「泄瀉」範疇，常與肝、脾密切關聯，千年前中醫即觀察出自律神經（肝木）會影響消化系統（脾土），因此採用疏肝理氣、健脾益氣的治療原則，以緩解肝脾不合導致的濃厚便意。

因此，王大元推薦可以按摩穴位，如合谷穴、陰陵泉穴、足三里穴來緩解腹痛不適感。另外，也可以「逆時鐘」按摩下腹部，反著腸胃蠕動方向按摩直到找到廁所為止。他也提醒，千萬別順時鐘按摩，反而會增加屎在滾的風險。