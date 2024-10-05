7生活習慣「超傷心臟」！　長期下來嚴重恐致猝死

▲長期忽視這些日常行為，增加心臟病風險（圖／翻攝自Facebook／黃軒醫師 Dr. Ooi Hean）

圖、文／CTWANT

現代人在繁忙生活中經常忽視一些日常行為，這些行為看似無關緊要，卻可能對心臟健康造成嚴重影響。對此，胸腔暨重症醫師黃軒就指出，長期不吃早餐、有壓力、過胖、過勞、久坐、打呼、熬夜，都會增加罹患心臟病的風險，甚至可能導致心因性猝死。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，心血管疾病是全球主要的死亡原因之一，而我們的生活方式常常成為推動其風險的關鍵因素，「因此了解改善不良生活習慣，對保護心臟極為重要。」為此他也列出下列7種不好的生活習慣，長期下來不僅會增加心臟病的風險，甚至可能導致心因性猝死。

1、一直不吃早餐：會使心血管疾病的風險增加22%，死亡風險增加25%。根據研究發現，規律吃早餐有助於降低血壓，預防心血管疾病風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2、一直在打呼：你的收縮壓會上升3mmHg，舒張壓上升4mmHg。如果打呼是由阻塞性睡眠中止症候群（Obstructive sleep apnea，OSA）引發的，更加危險！長期的OSA會使心臟衰竭的風險增加至140%。

3、一直有壓力：生活壓力使我們的身體長期受到壓力荷爾蒙（cortisol）的影響。這些反覆長期的刺激會導致血壓升高，膽固醇和血糖也會隨之升高。在長期生活壓力下，你的心血管疾病風險可能增加近2倍。

4、一直久坐不動：如果你一直坐著不動，心血管風險會增加30%。每小時久坐會使心血管疾病風險增加5%。

5、一直過勞：研究人員發現，相比每周工作35至40小時的人，每周工作超過55小時的人，心肌梗塞風險增加17%。腦血管疾病風險增加35%。

6、一直過胖：體重過重和腰圍過寬是罹患心血管疾病的危險因素。體重指數（BMI）超過27.6，心血管疾病風險提升3倍以上（3.3至5.3）。男性腰圍超過99公分、女性腰圍超過93公分，均增加罹患心血管疾病風險4倍以上（3.8至4.8）。

7、一直在熬夜：熬夜使睡眠品質變差，長期睡眠不足會使心血管疾病風險增加67%。尤其是那些睡眠不足5小時的人，研究顯示這些人的冠狀動脈鈣化程度會增加200%至300%。

黃軒也補充，透過對這7種常見的日常習慣進行分析，我們發現許多看似平常的行為實際上可能對心臟健康構成巨大威脅。無論是忽視早餐、久坐不動，還是熬夜和過度勞累，這些習慣的累積效應都會顯著增加心血管疾病的風險，「因此，合理安排飲食、管理壓力、保持適當運動和充足的睡眠，將有助於維護心臟健康，降低心臟病發作的可能性。透過改變生活習慣，我們可以大幅改善心臟健康，延長壽命，並擁有更健康的生活品質。」

延伸閱讀

▸ 精舍颱風夜出人命！住持與2信眾疑「推車運屍」 3人遭聲押禁見

▸ 精品皮帶打洞「1洞1000元」！她嚇傻換一家 全場搖頭：心臟很大顆

▸ 香客違停遭開罰！鹿港護安宮宣布：費用我們負責 惹民眾砲轟