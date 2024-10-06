經痛到快暈！「子宮肌腺症」4症狀　醫：血像水龍頭一樣

▲月經來痛到不行？小心是「子宮肌腺症」。（示意圖／記者謝婷婷攝）

圖、文／問8線上健康諮詢 中國醫藥大學新竹附設醫院婦產科主治醫師吳秉忠

「醫生，我每次月經來，肚子都好痛，痛到快要暈倒了，會不會是因為平時喝太多冰的造成的？」

這是許多患者在就診時較常提出的疑問之一：「吃冰會不會導致經痛？」。在東方的文化中，喝冰水、吃冰品被認為會影響月經，導致經痛。但真相究竟如何呢？

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經痛與吃冰的真相

關於「吃冰會導致經痛」這個說法，我們必須先還給冰品一個公道，大部分情況下經痛與吃冰無關，目前在科學界也尚未有確切的依據能證明兩者之間的關係，但如果你覺得吃冰會加重經痛，那就避免食用。

既然經痛不是由飲食引起的，那麼到底是什麼原因導致的呢？本文將深入探討導致經痛的其中一個元兇——子宮肌腺症，為妳解答其成因、症狀、診斷方式及相關影響。

一、什麼是子宮肌腺症？

子宮肌腺症，又稱做子宮腺肌症，是另一種子宮內膜異位症。所謂的「子宮內膜」，就是一層生長在子宮壁上的薄細胞，這層薄薄的細胞，每個月會受到荷爾蒙的刺激而剝落，從陰道排出，這就是「月經」。而「子宮內膜異位」，指的就是子宮內膜細胞生長在異常的位置。子宮肌腺症就是常見的子宮內膜異位症的型態之一，是子宮內膜長入子宮的肌肉層的結果。

嚴重的子宮肌腺症在超音波下就像一顆球一樣的圓腫，幾乎看不到子宮腔的空間。

子宮肌腺症的原因

子宮肌腺症的主要成因包括個人體質與荷爾蒙的活躍程度。目前尚無明確的科學證據顯示改變生活方式或飲食能有效減輕子宮肌腺症的症狀。大多數醫學研究指出，症狀的控制主要取決於病變的特性，而非單純依靠生活習慣的調整。因此，持續的醫療監測和及時的治療對於管理子宮肌腺症至關重要。

子宮肌腺症的症狀

1.嚴重經痛：這種經痛可能很嚴重，就算吃止痛藥也難以緩解，而且常在非經期時也會痛。

2.經血量過多：尤其是經期前三天，經血會像水龍頭一樣不斷地流出。嚴重的患者可能半個小時、一個小時就要換一片夜用型衛生棉。這些患者通常會出現貧血，導致走路會喘、暈眩、運動時需要坐下來休息。

3.難以受孕：因為子宮肌腺症患者的肌肉層很厚、經血量多，且經期不規則，因此也會比較難以受孕。

4.壓迫症狀：子宮體積很大，往前壓迫膀胱造成頻尿、往後壓迫直腸造成便秘、糞便解不乾淨的感覺、後腰痛等等。

經痛的類型

經痛的類型可以分為原發性經痛和次發性經痛，而子宮肌腺症造成的嚴重經痛就屬於次發性經痛。

原發性經痛

常見於國高中或大學的年輕女性。發生的主因是荷爾蒙分泌旺盛而導致的子宮收縮疼痛。這種疼痛通常集中在月經來的那幾天，有時候會持續1～2天，這種經痛一般而言是良性的，不太需要醫療介入。如果想要緩解原發性經痛，建議可以嘗試熱敷、運動等方式。如果以上方法無效，就可能需要止痛藥。如果真的很不舒服，建議可以在月經開始前一天就先服藥，以減輕疼痛。不過用藥前還是建議先向醫師諮詢。

次發性經痛

次發性經痛是由其他問題引起的，常見引起次發性經痛的症狀包含子宮肌瘤與子宮內膜異位症。子宮肌瘤引起的次發性經痛相當常見，而子宮內膜異位症引起的次發性經痛模式相當多樣，有些人在月經期間疼痛，有些人在月經後持續痛，甚至有些人在排卵期也會痛，特別是骨盆腔內有沾黏時，疼痛可能隨時發作。有些人甚至可能每天都在肚子痛，不管月經有沒有來。

原發性經痛與次發性經痛兩者十分相似，不容易區分。許多女性可能會誤以為只是一般經痛而自行服用止痛藥，這樣的做法雖不太可能會使病情錯誤診斷，但是一旦發現經痛嚴重，還是應該及早就醫，尋求婦產科醫師的專業診斷，以判斷造成經痛的根本原因。

二、子宮肌腺症的發病年齡層

子宮肌腺症常見於育齡女性（15歲至49歲），通常是從青春期結束後一直到更年期之前的這段時間。這段期間女性的荷爾蒙活性強，因此又被稱為荷爾蒙的活躍期。由於子宮肌腺症是一種受荷爾蒙刺激的病症，任何受荷爾蒙波動影響的女性都可能患上這種病症。目前的醫療文獻指出，子宮肌腺症並不是一個具高度遺傳性或基因相關的疾病，主要是受到個人體質影響，因此發病的年齡層並不固定。

三、子宮肌腺症的診斷方式

子宮肌腺症通常通過陰道超音波進行診斷。肌腺症的症狀有時可能會被誤認為其他疾病的表現，例如子宮肌瘤。因為子宮肌瘤也會經痛、經血過多，同樣可能伴隨非經期的下腹痛，這些相似的症狀會讓確定的診斷變得困難。因此需要藉由陰道超音波來診斷，超音波能發現子宮的肌肉層變厚，也能判斷是否是子宮肌腺症還是子宮肌瘤。少數患者可能因為腸子遮擋，肥胖、或是尚未有性生活經驗的女性，透過超音波較難診斷，此時就需要使用核磁共振來做檢查。

四、子宮肌腺症是否會影響生育能力？

自然懷孕的機率

子宮肌腺症對自然懷孕的影響與病情的嚴重程度密切相關。輕微的子宮肌腺症可能對生育能力影響不大，但如果子宮內膜或子宮腔的形狀已經因病變而變得彎曲，或是肌肉層過厚，則可能會導致不孕。此外，如果子宮肌腺症合併了其他形式的子宮內膜異位症（如卵巢或骨盆腔的子宮內膜異位症），那麼不孕的風險會進一步增加。因此，不能單純依靠是否患有子宮肌腺症來判斷是否會不孕，而是需綜合考慮病情的嚴重程度和其他可能的合併症狀。

對於患有嚴重子宮肌腺症且自然懷孕困難的女性來說，試管嬰兒是一個可行的選擇。然而，是否適合做試管嬰兒需要經過專業的評估，不僅僅是針對子宮肌腺症本身，還需考量骨盆腔、輸卵管、卵巢和內分泌系統的狀況。因此，嚴重的子宮肌腺症患者應該尋求不孕症科醫師的建議，並進行全面的評估和治療計劃以提高受孕的機率。

五、子宮肌腺症會癌變嗎？

子宮肌腺症本身不太會癌變，但合併其他形式的子宮內膜異位症，如卵巢子宮內膜異位症（巧克力囊腫），可能有癌變的風險。這些情況通常與患者的體質相關，而非受外在因素控制。因此，在治療和管理子宮肌腺症時，不僅要注重病症本身，還要留意是否存在其他形式的子宮內膜異位症，以及早期進行有效的診斷和治理。

六、結論

如果妳或妳的朋友有經痛問題，不需要忍耐，更不需要聽街坊鄰居的偏方或盲目相信網上說法，到婦產科確定是原發性經痛或是次發性經痛，對症下藥，才是最快速有效的處理方法。

本文經授權轉自：問8線上健康諮詢《【吳秉忠醫師】經痛不是「吃冰」的錯？！了解子宮肌腺症的成因與症狀》