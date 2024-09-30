▲吃甜食不胖秘訣！營養師給4實用科學建議 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

在現代社會，壓力大增，許多人常會不自覺地尋求甜食以作為心靈的慰藉。然而，過度攝取甜食也是導致肥胖與健康問題的主因之一。對此，網紅營養師杯蓋，近期透過社群平台分享了「吃甜食不胖的秘訣」，提供了一些實用的建議。

杯蓋指出，甜食並不一定會讓人發胖，關鍵在於掌握正確的進食時機與食物代換技巧。他在影片中提供了一些具體的做法，包括運動後吃甜食、飯後吃甜食，以及食物代換技巧。

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運動後吃甜食是杯蓋的首個建議。他解釋說，運動後的身體處於高需求狀態，此時肌肉對碳水化合物的吸收能力較強，甜食不容易被轉化為脂肪，因此，運動後是享用甜食的理想時機。

第二個建議是飯後吃甜食，因他認為，空腹吃甜食容易導致血糖波動過大，進而引發反應性低血糖，導致飢餓感加劇。相反地，飯後吃甜食能夠有效穩定血糖，減少不必要的飢餓感。

此外，杯蓋也強調了食物代換技巧的重要性。他認為，吃甜食時可以適度減少當日其他碳水化合物的攝取，以維持每日總碳水量的平衡。他舉例說明，一塊蛋糕含有的碳水化合物大約相當於80公克的白飯，因此，吃甜食時應減少當天的飯量或其他主食的攝取。

在糖分攝取量方面，杯蓋引用了世界衛生組織（WHO）的建議，強調每日糖分攝取量應控制在總熱量的10%以內，最好低於5%，這樣能夠有效降低肥胖風險並帶來更多健康好處。他特別提到，這裡的「游離糖」是指額外添加到食品中的糖分，並不包括天然存在於食物中的糖。

杯蓋提醒大家，適量吃甜食不僅能帶來愉悅的心情，還能在控制飲食期間幫助人們堅持下去。他的這些實用的建議，讓想吃甜食又擔心發胖的人們能在日常飲食中找到平衡，不僅享受美食，還能維持健康。這些分享也引起了網友的熱烈討論，許多人表示將會嘗試這些方法，看看能否有效控制體重。