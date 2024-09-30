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小吃攤老闆「鼠蹊部」爆痛　就醫驚現關節壞死急開刀

▲光田醫院骨科劉廷瑜。（圖／光田醫院提供）

▲患者的右側鼠蹊部、臀部劇烈疼痛，試過復健、打針、吃藥等方式都無效，就醫檢查才發現是髖關節壞死。（圖／光田醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名49歲陳先生做小生意攤為生，因近半年常感到右側的鼠蹊部、臀部劇烈疼痛，試過復健、打針、吃藥等方式都無效，也一度懷疑是膝蓋或脊椎有問題， X光卻都正常。直至找上台中光田醫院骨科部醫師劉廷瑜，經檢查後確認是髖關節壞死，且程度已在第三至四期之間，除了造成患者疼痛難忍外，也使生活大受影響，只能開刀置換人工髖關節。

劉廷瑜指出，目前髖關節壞死的成因不明，但臨床發現它好發於有酗酒習慣或是服用類固醇的患者身上，尤其30至50歲的「大叔們」，因此劉廷瑜醫師建議中年男性盡量少飲酒，才不會讓髖關節壞死的問題找上身。

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▲光田醫院骨科劉廷瑜。（圖／光田醫院提供）

▲醫師劉廷瑜提醒，若近期出現髖關節僵硬、疼痛，甚至走路跛行時，一定要立即就醫。（圖／光田醫院提供）

劉廷瑜也解釋，目前在美國，正前開髖關節置換已蔚為主流，因為手術讓患者採平躺姿勢，而非側躺，可以在術中搭配X光來導引，方便確認植入物的尺寸與位置，可減少術後長短腳的機率。此外手術對臀部肌肉與肌腱的傷害少、疼痛少、因此恢復快，術後可立即下床。

劉廷瑜提醒民眾，髖關節壞死在早期常常沒有症狀，然而病程卻會在半年內加速，因此若近期出現髖關節僵硬、疼痛，甚至走路跛行時，一定要立即就醫，避免壞死的程度加劇，目前國內的髖關節置換手術的技術都已很成熟，且使用年限都能在十幾年以上，只要術後好好維護，想回歸到正常生活並不難。

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