新北登革熱群聚+6！仍在中和、新店　衛生局：感染區域未擴大

▲新北發生登革熱疫情，衛生人員進行噴藥防治。（圖／新北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北市衛生局今（30）日公布又新增6例本土登革熱病例，2男4女，年齡介於48至71歲，為新店區4例、中和區2例，發病日介於9月23日至9月28日，除1例住院治療，病況穩定，其餘皆已康復。經調查感染仍與原防疫管制區有關，研判感染區域未擴大。

衛生局長陳潤秋表示，新北於9月23日出現本年登革熱病例至9月30日共累計55例，其中有24例是市府9月24日至26日設置社區篩檢站主動快速找出之潛藏感染者，當中多數已無傳染力。為有效控制疫情，市府迅速於9月24日將景新公園、三介廟與天山公園環山步道等高風險區域列為防疫管制區，禁止人員進入。市府持續於管制區內進行長效藥物噴消及環境孳生源清除，同時進行區塊防治，擴大預防性噴消與環境孳清，阻斷疫情傳播。

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陳潤秋強調，登革熱是透過病媒蚊叮咬的疾病，避免積水容器孳生病媒蚊仍是預防感染根本之道，除了政府的努力，更需要民眾的配合。呼籲民眾應依「巡、倒、清、刷」口訣，每週自主檢視住家內外環境並落實清除積水容器。市府也將持續查核，經査獲陽性孳生源將依傳染病防治法開罰新臺幣3,000至1萬5,000元。

衛生局提醒，醫療院所應提高警覺，於診間主動詢問病患活動史，並善用NS1快篩試劑輔助診斷，如遇疑似感染個案應即時通報；民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史，或與中和區、新店區衛生所聯繫進行採檢。