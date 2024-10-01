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不甜卻有一堆糖！醫點名「5款隱形糖陷阱」　滷味也中了

▲▼滷味。（圖／ETtoday資料照）

▲滷味也被醫師點名「加入大量的糖」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

不是只有「吃起來會甜的食物」才含有糖！初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航指出，想要戒糖，除了避開餅乾、零食這些高油、高熱量的地雷外，也要小心容易被輕忽的「隱形糖」，有些食品即便吃起來不甜，事實上裡面往往添加了許多糖分，不仔細看成分表還真的不會發現。

糖。（圖／達志／示意圖）

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▲糖無所不在，隱形糖更容易被大家忽略。（示意圖／達志）

魏士航以短影片衛教「生活中5種隱形糖」要大家留意：

1.調味料

為了平衡食物的酸味，調味料裡大多都會加糖，以讓它顯得比較美味，像是番茄醬，同樣也有添加蔗糖以平衡風味。

2.肉鬆

在拌炒時通常都會加入很多糖。

3.罐頭

有些蔬菜罐頭會加糖調味，而平常「吃起來鹹鹹的」土豆麵筋，也加了糖分在裡面。

4.丸類製品

別以為只有魚漿，為了使其成形，其實會加入大量的澱粉及糊化劑，才有可能形成如此樣貌。

5.滷味

滷汁裡常加入大量的糖，也是陷阱之一。

減糖得靠長期努力！魏士航建議，應盡量避開加工食品、多攝取原型食物；並且先將糖量減半，以利身體逐漸適應；再來則是不要在空腹時食用高糖食品，以免造成血糖劇烈波動。

國健署網站表示，糖攝取過多，不僅容易蛀牙，還會增加肥胖、代謝症候群的機會，並使血壓、血糖、血脂升高，增加心血管疾病風險，加速身體老化。不只如此，眼科醫師林于皓曾示警，糖攝取過多會加速眼睛老化、角膜上皮缺損，因為糖在細胞代謝過程中，會產生有害物質，進而傷害眼睛，若出現視力突然變差，如近視度數增加、白內障惡化等狀況，就有可能是血糖出問題。

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