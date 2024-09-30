不再靠超商炸馬桶特調！營養師教你調整腸道　「一表」秒懂

▲在現代忙碌的生活中，由於飲食習慣不規律，許多人常遭受便祕、腹瀉或頻繁放屁等腸胃問題的困擾。（示意圖／VCG）



記者王威智／綜合報導

在現代忙碌的生活中，由於飲食習慣不規律，許多人常遭受便祕、腹瀉或頻繁放屁等腸胃問題的困擾。為了改善這些問題，網紅營養師杯蓋就在社群分享了一系列的飲食調整策略。

首先，杯蓋針對便祕問題，提出了三個基本原則：多喝水、多攝取纖維以及適量的油脂攝取。他強調，食物在大腸內會停留48小時，因此「一週排便少於三次」或「連續三天沒排便」才算是便祕。如果排便頻率和狀況並無上述問題，就不必過度擔心。

他建議，要改善便祕，日常飲食中應選擇高纖蔬菜，如地瓜葉。這種綠色蔬菜含有高纖維，能有效促進腸道蠕動，對改善便祕有顯著效果。此外，他也鼓勵大眾多攝取優格和優酪乳等益生菌食品，以維護腸道健康，並提醒大家在選擇這些食品時，應以無糖為主，以免對健康和體態產生負擔。

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對於腹瀉的問題，杯蓋提出應避免粗纖維、乳製品等會刺激腸道的食物，並強調低渣飲食的重要性。他解釋，適量的油脂是腸道的潤滑劑，可以幫助糞便更順暢地排出，但過量的油脂攝取可能會刺激腸道，導致腹瀉的問題。

在減少放屁的問題上，杯蓋建議避免食用容易產氣的食物，如豆製品、十字花科蔬菜、甜食等。他提醒，這些食物可能會加重脹氣現象，適當選擇飲食並避免過度攝取這些容易產氣的食物，能有效減少不適感。杯蓋鼓勵大家在日常生活中，通過觀察自己排便的狀況，來調整飲食習慣，找到適合自身腸胃健康的最佳飲食模式。