生理期「各種痛」別只靠止痛藥！藥師教你吃「5大營養素」助緩解

▲不少女性在生理期間會發生偏頭痛。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

不少女性在生理期的時候，都會發生「經痛、偏頭痛」等各種疼痛，藥師李昱興指出，生理期偏頭痛通常是「女性荷爾蒙」在作祟，建議可以透過日常補充「鎂」來減少發生，另外，包括「魚油、維生素B群、鈣、薑黃」也都能幫助因荷爾蒙變化帶來的不適症狀。

根據台灣頭痛學會資料顯示，女性偏頭痛患者的人數是男性的兩倍，且許多女性發現自己的偏頭痛與月經週期息息相關，可能在月經來臨前發作或在經期期間症狀更為明顯。

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李昱興解釋，容易出現生理期頭痛的原因在於生理期期間，由於雌激素與血清素濃度下降，會影響到大腦中的血管，導致發炎，進而引發頭痛或偏頭痛，此外，若生活習慣不佳，例如喜歡熬夜或過度節食或是因經期前頭痛導致焦慮與壓力，這些因素都可能加劇頭痛的症狀。

很多人在遇到生理痛或相關偏頭痛，第一時間都會靠止痛藥緩解，但李昱興直言，止痛藥要適量使用，若每次一痛就吃止痛藥，長期下來可能對藥物產生依賴性，不僅對健康有害，止痛效果也可能逐漸減弱，身體出現耐藥性。

李昱興說，無論是經前還是生理期來時的各種疼痛，女性朋友都不需要過度忍耐，「該吃止痛藥還是要吃」，但除了藥物之外，其實還可以透過以下5種保健品幫助緩解因荷爾蒙變化帶來的不適症狀，建議有經前症候群或經期不適可諮詢專業醫療人士後，適當使用止痛藥或保健品。

1、鎂：可舒緩神經病調節肌肉收縮。研究顯示，生理期偏頭痛與缺鎂有關，每天額外補充鎂，不僅可減輕經前症候群與經痛，也能改善停經後的不適。

2、魚油：富含Omega-3，能減少經期的發炎反應，但依照台灣食藥署建議每日攝取量不超過2000毫克。

3、維生素B群：尤其是B6，能調節血管收縮，減少子宮過度收縮引起的經痛。有研究發現，每日補充200毫克鎂與50毫B6，連續一個月後可顯著減少與焦慮相關的經前症狀；維生素D則有助於減輕經痛期間的疲勞感。

4、鈣：有助於放鬆肌肉、協調神經系統，改善情緒。

5、薑黃：薑黃含有薑黃素，具有強大的抗發炎效果，能減輕經前症候群，但每日建議攝取量不宜過多，依照世界衛生組織（WHO）的建議，一般60公斤重的成年人每日建議量不超過180毫克。