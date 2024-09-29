ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

「吃B群尿變超黃」不是沒吸收！藏3大功效別買錯了

▲▼尿,尿液,尿尿。（圖／CFP）

▲吞B群後尿變黃，營養師說，主要是B群中的B2所致。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣人愛吃保健食品，其中維生素B群更是每個家庭必備，但很多人驚覺吞完B群後「尿尿會變黃」，擔心是身體沒吸收、隨著尿液排出體外的跡象。對此，營養師彭逸珊說明，尿尿是否變黃無法做為B群有無吸收的標準，但可初步判斷該款B群是否有添加B2，因為它溶於水後會變成螢光黃。

營養師彭逸珊在粉專愛健康營養師 珊珊分享，市面上B群產品超多，時常收到網友求問該如何挑選B群？她依照其功能不同來分類，供民眾購買時參考。首先是「提振精神」，她建議挑選與蛋白質、醣類、脂質能量代謝有關的種類，例如B1、B2、B6、菸鹼酸等等，日常中也可從鮮奶、雞蛋、胚芽米、糙米及堅果類食物中攝取到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼B群,營養保健品,保健食品。（圖／記者林緯平攝）

▲B群功能大不同，該怎麼挑選營養師給3方向。（示意圖／記者林緯平攝）

如果想「保護神經」，彭逸珊說，維生素B1、B6、B12與菸鹼酸和神經系統健康息息相關，也可從全麥、瘦豬肉、雞胸肉、鮭魚和雞蛋獲取。

至於若想「預防貧血」，彭逸珊指出，貧血不只和鐵有關，維生素B6、B12和葉酸缺乏也容易引發貧血。食物來源可從金黃奇異果、香蕉、菠菜、韭菜、雞胸肉和蛤蜊來補足。

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

關鍵字： 保健食品 維生素B群 尿黃 營養師彭逸珊 飲食健康 貧血 保護神經 提振精神

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「豆漿」補蛋白質！營養師提醒「6類人」小心喝

「吃B群尿變超黃」不是沒吸收！藏3大功效別買錯了

行天宮知名自助火鍋店有「蛆」蠕動！北市衛生局揪7衛生缺失

小腿爬滿蚯蚓狀！醫示警1疾病：女性罹患率是男性4倍

清潔工染「隱球菌」害腦膜炎！醫示警小心公園鳥糞

新北登革熱疫情升溫！邱泰源：封山1個月控制疫情

幾歲給孩子手機？專家給答案　「越晚給不代表就不會成癮」

他長期下背痛無法正常走！吃藥針灸沒改善　醫1招克服頑固疼痛

「便秘按5穴道」秒順暢！中醫推1通便飲品：情緒也顧到了

「對自己好的人」才會幸運！腦科學家：自我糟蹋的人也會被踐踏

讀者迴響

回到最上面