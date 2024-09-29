「吃B群尿變超黃」不是沒吸收！藏3大功效別買錯了

▲吞B群後尿變黃，營養師說，主要是B群中的B2所致。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣人愛吃保健食品，其中維生素B群更是每個家庭必備，但很多人驚覺吞完B群後「尿尿會變黃」，擔心是身體沒吸收、隨著尿液排出體外的跡象。對此，營養師彭逸珊說明，尿尿是否變黃無法做為B群有無吸收的標準，但可初步判斷該款B群是否有添加B2，因為它溶於水後會變成螢光黃。

營養師彭逸珊在粉專《愛健康營養師 珊珊》分享，市面上B群產品超多，時常收到網友求問該如何挑選B群？她依照其功能不同來分類，供民眾購買時參考。首先是「提振精神」，她建議挑選與蛋白質、醣類、脂質能量代謝有關的種類，例如B1、B2、B6、菸鹼酸等等，日常中也可從鮮奶、雞蛋、胚芽米、糙米及堅果類食物中攝取到。

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▲B群功能大不同，該怎麼挑選營養師給3方向。（示意圖／記者林緯平攝）

如果想「保護神經」，彭逸珊說，維生素B1、B6、B12與菸鹼酸和神經系統健康息息相關，也可從全麥、瘦豬肉、雞胸肉、鮭魚和雞蛋獲取。

至於若想「預防貧血」，彭逸珊指出，貧血不只和鐵有關，維生素B6、B12和葉酸缺乏也容易引發貧血。食物來源可從金黃奇異果、香蕉、菠菜、韭菜、雞胸肉和蛤蜊來補足。