她「一年胖14公斤」！少吃也沒用　醫揭關鍵

▲患者更年期後，一年胖了14公斤，檢查發現荷爾蒙混亂。（圖／達志示意圖）

記者張乃文／台北報導

一名年約50歲的女性患者，進入更年期前非常注重身材管理，且從不碰宵夜；在更年期後，節制飲食的情況更是加倍，即便進食量比往常少了一半，體重仍不斷上升，一年內就足足胖了14公斤。醫師檢查後，發現患者荷爾蒙功能混亂。後續透過營養師飲食調整，個案在半年內減下近20公斤。

初日診所副院長鄧雯心曾收治一名50歲女性病患，由於工作性質，患者需時常面對媒體、與外部廠商開會，且旗下負責的品牌更包括瘦身相關產品，所以在進入更年期前，病人就十分注重身材管理，更是堅決不碰宵夜。醫師提到，個案進入更年期後，更加倍節制飲食。

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只是，即使進食量已比往常少了一半，體重仍不斷增加，患者一年內胖了14公斤。鄧雯心說，病人經過抽血檢驗，確認各項荷爾蒙功能混亂。後續偕同營養師給予個人化的飲食建議，包括需要的維生素、礦物質，並幫助穩定荷爾蒙，提升代謝，讓病患成功在半年減重近20公斤。

鄧雯心表示，更年期肥胖主要有4大原因，如雌激素不足、壓力荷爾蒙異常、胰島素阻抗以及肌肉流失。她說明，女性在正式停經前就可能面臨雌激素濃度下降，導致內臟脂肪增加；而胰島素和壓力荷爾蒙，又讓脂肪更容易囤積，不易分解；再加上肌肉流失讓整體代謝率下降，僅僅只是少吃，卻沒有注重營養比例，只會讓代謝更差。

鄧雯心指出，女性更年期前後的減重，不是少吃多動就好，需要更全面的評估和調整。可留意飲食上要有「足夠的優質蛋白質」、「水溶性纖維」因為纖維質是剷除內臟脂肪的關鍵。她提到，研究顯示，每日增加10克水溶性纖維，內臟囤積速度將下降3.7%，推薦富含黏蛋白，有助降低膽固醇的秋葵、木耳、含碘的海帶及蛋白質充足的菇類。

鄧雯心提醒，精緻澱粉和糖會過度引發胰島素刺激，愈容易消化的食物，如沖泡飲、稀飯等，則會讓胰島素上升速度愈快；因此要挑選優質澱粉，避開糊狀物；另外，Omega-3具有抗發炎、保護心血管和大腦的功效。同時要注意，過多咖啡因會刺激腎上腺素持續分泌，形成慢性壓力，進而導致血糖升高。她建議，更年期女性的咖啡因總攝取量，一日不宜超過300毫克。