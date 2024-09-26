方文琳罹食道癌！醫：愛吃燙口食物增風險　喝酒易臉紅也要注意

▲方文琳在臉書透露自己罹患食道癌。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

記者洪巧藍／台北報導

藝人方文琳昨晚間在臉書透露自己罹患食道癌，回想生活飲食每天睡前喝高粱，平常也喜愛喝熱湯，燙到嘴破也沒關係。醫師指出，食道癌女性發生率低，但如果屬於高危險族群仍然要警覺。食道癌風險行為包含偏愛吃溫度超過65度的過燙食物、醃漬物等；而飲酒後容易臉紅，缺乏ALDH2（乙醛去氫酶）基因者，罹癌風險也較高。

方文琳平日樂於在個人臉書與粉絲分享熱愛運動慢跑與健康生活，卻在今年6月因健康檢查意外發現罹患食道癌零期，後續接受健檢醫師建議轉介進一步檢查及手術治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

方文琳的臉書貼文中表示，女兒哭著對她說，「不該妳會有啊，這癌幾乎是以男性為主，都是妳！都是妳愛喝高粱！」她也回想生活飲食方式，因睡眠問題每日睡前須仰賴一小杯高粱，除此之外平日酷愛喝熱湯，即使燙到嘴破也沒關係。

根據國健署最新癌症發生率統計，食道癌發生率排名為國人男性癌症發生率第6名，但未進入國人女性前10大好發癌症排行。北投健康管理醫院副院長梁程超指出，女性發生率相當低，男女發生比率大約為16：1，而罹患食道癌就是與不良飲食習慣、喝酒、嚼食檳榔息息相關。

梁程超說明，食道癌的發生原因為抽菸、喝酒、嚼檳榔所引起，或者偏愛吃過燙飲食（溫度超過65度）、愛吃醃漬物、食道曾經接觸腐蝕性或放射性傷害，肥胖也會增加罹患食道癌的風險。世界衛生組織（WHO）將超過攝氏65度的熱飲定為食道癌可能的致癌因子，若覺得食物燙口時，就有可能已達到傷害食道的溫度。

另外，根據美國史丹佛醫學院研究，有大約45%至47%台灣人口缺乏ALDH2（乙醛去氫酶）基因，也就是喝酒後容易臉紅，不能迅速清除酒精代謝後的有毒乙醛。醫師提醒，若有此狀況的族群也須當心會增加罹患食道癌、口腔癌及心臟疾病的機率。

梁程超表示，食道癌其實是一種預後相當差的癌症，台灣食道癌的平均5年存活率僅12到15%，但如果在第一期就被發現，其5年存活率還有60到70%、第二期40%、第三期20%、第四期小於5%。原因在於食道癌在早期幾乎沒有異常不適，等到出現像是吞嚥困難，喉嚨覺得卡卡等症狀，此時再去就醫檢查，大多是癌細胞已穿越食道黏膜層並侵犯食道肌肉層或食道鄰近組織，甚至可能已發生淋巴結或遠處轉移現象，也會使得後續的治療變得棘手。

他建議，高危險族群最好每2到3年主動安排一次消化道胃鏡檢查，若能及早發現在癌細胞未擴散前發現，有機會視情況可採用黏膜下剝離或電燒方式治療，還能避免傳統切除手術後所帶來的痛苦不適。