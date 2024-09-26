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《經濟學人》評比肺癌防治　台灣「1關鍵」輸日韓

肺癌,肺。（圖／達志／示意圖）

▲經濟學人智庫評比，台灣肺癌防治有一大關鍵輸日韓。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

肺癌躍居國人十大癌症榜首，台灣一年超過5萬人死於肺癌！《經濟學人智庫》日前發佈一份最新「台日韓肺癌防治評比」報告，結果顯示台灣政策優先性和公衛對策都優於日韓，但死亡率卻比日韓還高。醫師指出，根據統計，台灣肺癌新發個案中，有60%為晚期，在評比中的「藥物可近性」都低於日韓，是降低肺癌死亡率的一大阻礙。

台灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院楊志新院長，同時也是這次《經濟學人智庫》評比報告訪談的3位台灣臨床專家之一。楊志新指出，台灣、日本、韓國的地域和人種相近，罹患的疾病也類似，十大癌症排行榜趨勢也雷同，但值得注意的是，根據2022年的最新統計顯示，台灣的肺癌整體死亡率有21.9%，比日本（14.2%）和韓國（16.7%）都高。

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楊志新認為，台灣肺癌新發個案逾60％為第3與4期，以致病人5年存活率偏低，預後不佳，除了需透過篩檢等公衛對策提升早期肺癌診斷率、改變肺癌期別分布外，也需要提升藥物可近性。

目前台灣肺癌防治政策優於日韓，已針對肺癌家族史、重度吸菸者提供LDCT低劑量電腦斷層公費篩檢，提高新診斷早期肺癌的佔比。根據服務統計發現，透過篩檢找出的肺癌個案，85.1％為早期（0+1期）個案，僅11.8％為晚期（3+4期），顯示政府推動LDCT篩檢有助提高早期肺癌病人的佔比。

楊志新指出，以晚期治療來看，過去第四期的肺癌患者存活率不到5年，現今有標靶藥物治療後，大大提升存活率，以台大醫院資料為例，第一期的肺癌病人5年存活率已突破90％，第二期也有66.7％，相較於第四期的16.5％。

楊志新直言，台灣肺癌死亡率高於日韓，不免讓人想到在治療上的資源是否不夠，以台灣晚期肺癌最大宗的肺腺癌病人來說，適合標靶治療的患者占最多，健保也將於下個月起放寬第三代EGFR基因突變標靶藥物的給付，但根據統計，目前晚期肺腺癌病人當中，仍有高達40.2％患者因沒有特定腫瘤基因突變而無法使用標靶藥物，希望未來台灣的健保在針對晚期肺腺癌的藥物給付上，有機會追上日韓用藥。

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