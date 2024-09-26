醫界喊健保總額「編247億改善點值」　石崇良解釋「不可行」原因

▲健保會今日召開會議討論明年總額協商，圖為健保署資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

明年度健保總額大餅首度突破9千億元，健保會開會討論總額成長率，其中「醫院、西醫基層」兩部門總額協商破局，兩案併陳送衛福部決定。會中醫院代表拋出編列247億預算來改善點值，遭付費者代表反對，健保署長石崇良今（26）日解釋，4大總額部門整體可協商金額僅174億，單醫院部門就提出逾200億的方案，已經超出整體範圍，也才會無法協商下去。

健保會每年會針對明年度的各部門總額進行協商，明（114）年總額首度突破9千億元，其中低推估為3.521%，相當於明年總額起碼有9112億，而高推估則是5.5%，相當9286億，更是有史以來最高。而健保會25日展開總額協商，4大總額部門中，僅牙醫、中醫取得共識，醫院、西醫基層均破局，預計將在27日健保會繼續討論。

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至於醫院代表與付費者代表看法分歧處，與會的台灣社區醫院協會理事長朱益宏分析，為了立法院主決議要求的「平均點值每點0.95元」目標，醫院代表拋出編列247億預算合理調整基本診療支付標準，包含護理費、調劑費、診察費、反映員工薪資等，有這筆預算挹注，得以將點數調高，也可以挹注點值，醫院協會認為應該在範圍內採逐步調整，卻遭到付費者代表與健保署反對。

▲健保署長石崇良。（資料照／記者洪巧藍攝）

石崇良解釋，明年健保總額和去年相比，最高可增加達到530億，但是依照總額推估公式有一個非協商因素要扣掉除低推估，四大部門可協商金額總共174億，換言之，醫院總額部門提出逾200億方案已經超出協商的總數，也造成付費者代表方無法協商下去的因素。

此外，付費者代表質疑，衛福部呼應「總額瘦身」的理念，將多項計畫如「住院整合照護試辦計畫」(5.6 億元)、 「代謝症候群防治計畫」(6.16 億元)等從總額移出，改以公務預算支應，但又將擴大癌症篩檢衍生費用、因應預防保健政策改變衍生醫療費用、代謝症候群及 C 肝照護品質提升衍生費用等近 35 億元預防保健有關之費用移入，恐把國健署預防保健變裝轉嫁健保，「假瘦身、真挪移」反增加整體醫療支出。

石崇良則回應，明年總額成長高達到530億，實際增加的金額會更高，是因為有些今年在總額裡的預算，明年改由公務預算支應。而明年要讓國人重視癌症篩檢，行政院把癌症篩檢費用從28億提升至68億，增加40億。而擴大癌篩之後，新發生個案會增加，衍生後續醫療費用成長，所以才要總額中編列相對應後續需要的醫療費用。