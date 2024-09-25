健保總額協商恐破局！付費者代表批醫界排除弱勢、加惡支付失衡

▲衛福部全民健康保險會依法召開「114 年度全民健康保險醫療給 付費用總額協商共識會議」。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

明年度健保總額大餅首度突破9千億元，健保會今（25）日進行總額協商，其中醫院、西醫基層兩部門的總額恐面臨協商破局，將兩案併陳由衛福部長拍板決定。付費者代表晚間發布新聞稿指出與醫界的三大分歧，他們在協商過程中看到「弱勢病人被排除、公務預算移花接木、支付衡平不解決」等情況，感到相當遺憾。

健保會每年會針對明年度的各部門總額進行協商，明（114）年總額首度突破9千億元，其中低推估為3.521%，相當於明年總額起碼有9112億，而高推估則是5.5%，相當9286億，更是有史以來最高。

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健保會今日邀集保險付費者委員與各總額部門醫界代表開會討論總額成長率，實際協商結果暫定本周五健保會再次確定後才會對外說明。

付費者代表發出聲明表示，在超過12小時之協商中，付費者代表委員在瞭解需求、 目標、效益後，與醫院、西醫基層部門仍未能達成共識，依法將兩案併陳由衛福部逕予核定，付費者代表委員表達遺憾，並點出協商三大分歧，導致部分共識難成。

分歧一：疾病平權、平責恐失守

114 年度總額協商中，醫界主張健保移出「罕見疾病、血友病藥費及與罕見疾病 特材」、「後天免疫缺乏症候群抗病毒治療藥費」，往後由公務預算支應，付費者無法認同。基於所有被保險人疾病平權、平責，醫療照護不應依疾病別而給予差別待遇，這是病友團體一直以來堅定的請命，更是納入健保給付中保護醫療人權 不容退卻的理由與使命。

▲健保會今日召開會議討論明年總額協商，圖為健保署資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

分歧二：假瘦身、真挪移

衛生福利部呼應「總額瘦身」的理念，將多項計畫如「住院整合照護試辦計畫」 (5.6 億元)、「代謝症候群防治計畫」(6.16 億元)等從總額移出，改以公務預算支應，但又將擴大癌症篩檢衍生費用、因應預防保健政策改變衍生醫療費用、代謝 症候群及 C 肝照護品質提升衍生費用等近35億元預防保健有關之費用移入，把理應由國民健康署主責的預防保健支出部分變裝、轉嫁健保、重蹈覆轍，「假瘦身、真挪移」反增加整體醫療支出，難保未來不會「二次瘦身」。充分檢討政策 效益，整體改革健康與醫療政策才是上策。

分歧三：片段式調整或單一疾病激增，加惡支付失衡

長期片段式調升醫療給付點數的問題，擱置未解。付費者代表認同，病房費、住院護理費、急重難罕症給付可能不公或不足。因此為降低民眾住院負擔、減輕醫院經營負荷，付費者代表增加編列10億元調升病房費。又如西醫基層大幅上升的白內障手術費用已達 35 億元，已對資源配置產生壓迫，造成西醫基層成長率超出協商核定的上限，付費者雖認同西醫基層反映現狀，但釜底抽薪的作法，應 該加強分區管控、監控過度醫療，而非不斷補充點值，治標不治本。

付費者代表遺憾指出「114 年總額協商過程中，我們看到的是：弱勢病人被排除、公務預算 移花接木、支付衡平不解決。」呼籲政府、醫界與全民共同支持，保護弱勢病人的醫療人權、挹注公務預算提升品質而非墊高服務量、通盤檢討支付方式及其不足，即使是公務預算，仍是民脂民膏、是左手換右手，還是應持續檢討效益，共同維護健保經營，以及醫療體系永續。