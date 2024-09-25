正妹營養師曝「壽司熱量圖鑑」2調味讓卡路里飆升：熱量炸彈

▲營養師高敏敏。（圖／翻攝高敏敏營養師臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

營養師高敏敏PO出「壽司熱量圖鑑」，盤點目前市面上常見的壽司熱量。高敏敏表示，壽司的食材其實都非常健康，只因加入了沙拉、醬料調味，卻讓熱量直線飆升，成為「容易被忽略的熱量炸彈」。

高敏敏25日表示，壽司本身的食材都是挺不錯的，不過加上壽司醋、糖調味後，都會默默提升醣量，「更不用說炸過之後的壽司，或是甜滋滋的豆皮壽司，都是容易被忽略的熱量炸彈呀」。

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高敏敏建議，吃壽司時應該優先選擇醬料少、無加工食品的壽司，例如鮮蝦、花枝；先吃含醣量較低的食物（例如茶碗蒸、毛豆） 避免血糖飆升；避免含糖飲料和甜點，以上3點可以讓吃壽司吃得更健康，否則以壽司的熱量，一盤有兩顆、每8顆就有1碗飯量，對身體可能會造成負擔。

高敏敏列出壽司圖鑑熱量如下：

堅果稻荷（1顆）175kcal

鮪魚沙拉（1顆）84kcal

旗魚鬆細卷（2顆）81kcal

玉米沙拉（1顆）75kcal

炙燒鮭魚佐羅勒起司（1顆）68.5kcal

玉子燒（1顆）67.5kcal

龍蝦沙拉（1顆）62kcal

生鮭魚（1顆）60kcal

烤鯖魚（1顆）59kcal

炙燒鮭魚肚（1顆）47.5kcal

旗魚（1顆）43kcal

鮪魚（1顆）43kcal

鮭魚卵（1顆）42.5kcal

蟹肉棒（1顆）41kcal

山葵章魚（1顆）39kcal

蝦味魚卵（1顆）38kcal

鮮蝦（1顆）36kcal

蒲燒鰻魚（1顆）35kcal

花枝（1顆）34kcal

此外，高敏敏提醒， 薑片本身是很健康的食材，但用醋和糖醃漬過後，一口下肚容易吃進滿滿的糖量，也建議大家吃壽司的同時可以喝杯熱茶、吃點蔬菜，以及適量使用壽司的醬料。

▼營養師高敏敏製作的「壽司熱量圖鑑」。（圖／翻攝高敏敏營養師臉書）

