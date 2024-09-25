醫揭「咽喉胃酸逆流7症狀」　飯後2小時別彎腰

▲胃酸若往上至喉嚨，可能會出現胃食道逆流。（示意圖／記者趙于婷攝）

文／常春月刊

台灣大概八成的人都聽過那句「喝咖啡吃甜食讓你胃食道逆流了嗎？」那你知道如果胃酸繼續往上到喉嚨，就會變成咽喉逆流嗎？

咽喉胃酸逆流 與胃食道逆流不同之處一次看

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輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師說明，咽喉胃酸逆流症狀主要症狀是病患常抱怨感覺喉嚨有異物卡住，卻無法吞嚥或咳出，另外還有像是咳嗽、異物感、清喉、喉嚨疼痛、吞嚥困難、聲音沙啞等症狀。跟胃食道逆流不同的是，胃食道逆流的典型症狀如胸口灼熱感、平躺時夜間胃酸逆流等較少出現在單純咽喉胃酸逆流的患者身上。

咽喉胃酸逆流 飲食禁忌要牢記

1、高脂肪食物：油炸食品、肥肉等難以消化之食品。

2、刺激性食物：含有酒精、咖啡因的飲料、辛辣食品等。

3、過甜食物：巧克力、糖果等過甜之品。

4、增加胃酸分泌的食物：檸檬、柑橘、番茄、鳳梨、葡萄柚等。

5、避免鬆弛食道括約肌的物質：戒菸、酒等。

6、咽喉胃酸逆流日常生活調整：包括減重、睡前3小時勿進食，還有飯後2小時適當活動，但要記得避免劇烈運動或彎腰。睡姿我會建議側躺且提高頭部15-20公分。另外，工作再怎麼忙，三餐也要定時，也要控制飲水量，以免胃酸過多。

此外，建議避免緊身衣物，以免壓迫內臟。最後就是老生常談，減少壓力、避免晚間熬夜也都很有用。

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