2歲童發燒「狂用退燒塞劑」突吐血！慘變十二指腸潰瘍

▲醫師提醒，孩童使用退燒藥等藥物，一定要特別當心。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

孩童用藥不當心，恐釀大問題！一名2歲童發燒，家長只要發現溫度變高，就使用退燒塞劑，沒想到在多次使用之下，該童突然吐血、血便，檢查才知道已變成十二指腸潰瘍。醫師提醒，發燒最重要的是一定要就醫，找出發燒原因，且退燒藥千萬不可過量使用。

林口長庚醫院副院長邱政洵指出，在新冠疫情之後，孩童界也出現所謂的免疫負債，很多小孩因為病毒或細菌感染發燒，而發燒使用的退燒藥包括乙醯胺酚、異布洛芬與待克菲納塞劑，但有不少家長都對於使用退燒藥都有錯誤做法。

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邱政洵說，之前臨床遇到一名2歲孩童，有發燒問題，研判是腺病毒感染，因此住院接受治療，家長因為擔心孩子發燒，因此只要發現體溫過高，就給孩子使用退燒塞劑，結果某天該孩童突然吐血和血便，檢查發現是十二指腸潰瘍，這也是不當使用退燒藥的併發症。

▲食藥署今召開記者會提醒孩童用藥問題。

邱政洵提醒，孩子用藥需要特別當心，除了不可過度使用之外，很多小孩藥一吃進去，就會吐出來，如果吃藥後吐出來的時間不到30分鐘，代表藥物還沒在體內產生作用，這時會建議要補吃，而對於不敢吃藥的孩子，家長可諮詢醫師善用餵藥工具。

另外，在孩子使用抗生素的問題上，邱政洵強調，小孩疑似或確定是細菌性感染就要使用抗生素，使用過程中千萬不可自行停藥，若出現「疹、腫、紅、痛、燒、破」過敏反應就要立刻就醫。