每年5.6萬人死於心血管疾病！專家籲「生活7大改變」才能保命

▲醫師提醒，三高（高血壓、高血糖、高血脂）是心血管疾病根源。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據衛福部112年國人十大死因統計，心臟病和腦血管疾病分別排名第2位和第4位，加上高血壓和糖尿病，每年有超過5.6萬名國人死於心血管疾病，且數字逐年上升。國健署提醒，根據調查顯示，20歲以上三高異常國人約有4至7成不自覺，不知處在心血管疾病風險，建議日常生活要做到7項改變，改善不良生活習慣來預防及延緩心血管疾病發生。

國健署指出，心血管疾病的根源高血壓、高血糖、高血脂，高血壓會增加心臟工作負擔，高血糖造成動脈內壁損傷，高血脂導致動脈狹窄硬化，因而增加冠心病、心肌梗塞及腦中風風險，由於三高初期通常沒有明顯的不適症狀，使民眾往往未及早改變不健康行為及接受治療，進而罹患心血管疾病。

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國健署署長吳昭軍也提到，根據世界衛生組織（WHO）指出，全球每年約1,800萬人死於心血管疾病，占全球死亡人數約32%，今年9月29日「世界心臟日」以「用『心』行動」為主題，強化全球對心血管健康的重視，提醒民眾日常生活中做到以下7項改變，才有助遠離心血管疾病，

1.定期健康檢查：善用各場域健康檢查，如成人預防保健服務、職場勞工健檢、公務人員健檢或自費健檢等，如健康檢查有紅字，要加以重視，應儘速至醫療院所進行追蹤。

2.「722」量血壓：建議民眾可居家自我血壓量測，以「722」原則：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍。

3.積極戒菸：吸菸會增加「壞」膽固醇，長期吸菸易導致心血管的傷害。

4.維持理想體重：理想身體質量指數（BMI）範圍值為18.5至24，男性腰圍≤ 90公分、女性腰圍≤ 80公分。

5.「我的餐盤」健康均衡飲食：每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。

6.提高身體活動量：減少久坐，每週進行150分鐘的中等強度運動，有助於預防肥胖及降低心血管疾病風險。

7.充足睡眠：每晚睡眠時間要有7至9小時。

