GG太少用會變小？醫：是真的　「2種人」最容易發生

▲泌尿科醫師顧芳瑜證實，陰莖太少用真的會變小、變軟。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

男生常愛愛、DIY不只解決慾望、調劑身心，還能維持GG的尺寸與雄偉！泌尿科醫師顧芳瑜直言，「用進廢退」的理論也適用於陰莖，太少使用真的會變小！他點名最常發生在長期罹患糖尿病的患者，因長時間的血管阻塞，致使陰莖纖維化而萎縮；另攝護腺開過刀的人，也因傷及神經、血管而無法充血，不僅會變短變小，恐完全硬不起來。

GG太少用確實會變小！顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜在《奕起聊健康》節目中鼓勵男性朋友，即使是樂齡族群仍要有快樂的性生活。他說，「陰莖太少用會變小」的問題最常發生在長期罹患糖尿病，以及動過攝護腺手術的患者身上。

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▲罹患糖尿病的患者、動過攝護腺手術的患者，都要小心。（示意圖／本報資料照）

顧芳瑜以電視廣告為例，一名小朋友騎腳踏車不慎壓到阿嬤的腳，並哭喊「阿嬤你怎麼沒感覺？」他說，這是因為糖尿病患者的末梢循環不好，神經傳導與血管都不健康，而陰莖其實也屬於末梢，當血液不容易灌進去，久了後因缺乏血液進而導致纖維化，不只GG變小，也更不容易充血，性能力越來越差，影響長度與硬度。

此外，動過攝護腺手術的患者也要小心，顧芳瑜解釋，因其屬較重大的手術，可能會傷到神經與血管，也會導致無法充血，在長期不充血的情況下GG就會變短、變小「完全硬不起來」。不過他說，醫師都會開立如犀利士、威而鋼等壯陽藥給術後的患者，讓GG不要萎縮。