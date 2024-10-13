早餐店大冰奶輸了！「1清腸飲品」醫激推　5種人不適合喝

▲坐在馬桶上卡屎卡半天，中醫師推薦「炸馬桶特調」－玫瑰花茶。（示意圖／視覺中國）

文／常春月刊

姚可成《食物本草》中曾提到玫瑰花「主利肺脾，益肝膽，辟邪惡之氣」，在中醫理論中具有使腸胃之氣能順利運行的作用，在現代藥理學研究也提到玫瑰花能促進膽汁分泌與刺激腸胃蠕動，因此才能成為時下熱門的「炸馬桶特調」之一。

玫瑰花茶有這些功效作用 飲用需注意3部分

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中醫診所林湘宛中醫師指出，在中藥裡所使用的玫瑰花，通常是指玫瑰（Rosa rugosa）的乾燥「花蕾」，本草備要中提到玫瑰花「入脾、肝經，和血行血，理氣平肝氣。」主要能舒緩因為情緒壓力導致全身氣機與血流不順暢的各種疾病症狀，例如胸悶、乳房脹痛、經期不順、經痛、抑鬱等，甚至在跌打損傷也有不錯的效果。而當壓力刺激自律神經並影響到腸胃機能時（所謂的「肝胃不和」），有些人則是會產生消化不良、反胃、脹氣、便秘等消化功能的障礙，此時也能利用玫瑰花來調理腸胃的通順。

林湘宛補充，玫瑰花茶富含維生素C、多酚等成分，具抗氧化、促進鐵質吸收的作用，因此可以用於維持氣色紅潤、調節肌膚狀況，是大眾所熟知的「美顏聖品」，其中的精油成分也常應用於舒緩緊張情緒與調節腸胃功能。

▲玫瑰花茶並非人人都適合喝，醫師點名孕婦、將動手術者、腸胃虛弱者先避免。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

雖然玫瑰花茶有種種的好處，不過，還是有幾點需要注意：

1、盡量選擇有機或經過檢驗沒有農藥殘留，且產地來源標示清楚的玫瑰花，確保飲用時的健康安全。

2、玫瑰花在保有原始色澤及天然香氣時才能達到最好的功效，因此挑選上要注意外觀與味道。

3、凡事都適量即可，尤其具有藥性的食材更要遵守「中病即止」的原則，不可無限量的每日飲用。

什麼樣的人應避免喝玫瑰花茶？

1、 孕婦、行經期女性、即將動手術者：玫瑰花具有活血化瘀作用，可能會增加出血的風險，因此建議淺嚐即止。

2、 腸胃虛弱、空腹者：由於玫瑰花茶含有單寧酸成分，喝多了容易刺激腸胃黏膜，因此平常腸胃比較虛弱或是正處於空腹的人不太適合量大或長期的服用。

如果想要自己泡玫瑰花茶，建議的搭配與克數？

在家裡想沖泡玫瑰花茶作為日常保養，份量大約可以抓一杯水搭配一茶匙（5～10克）的乾燥玫瑰花，以沸水沖泡後悶5～15分鐘，按照個人需求搭配不同成分可以達到不同的功效：

．蜂蜜：本身也具有潤腸通便作用，與玫瑰花共同作用可加強「清腸」的效果。

．洛神花：富含維生素與花青素，具有極佳的抗發炎、抗氧化作用，與玫瑰花共同作用可以加強「養顏」的作用。

．洋甘菊、薄荷：具有鎮靜神經、舒緩焦慮的作用，與玫瑰花共同使用可以加強「安神」的作用。

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