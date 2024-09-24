生理期偏頭痛！5種維生素緩解　藥師：止痛藥該吃還是要吃

▲有些患者在生理期出現頭痛、腹痛等不適。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者張乃文／台北報導

每到生理期，許多女性就會出現身體不適，包括腹部、頭部等，且會有「偏頭痛」的情況。藥師說明，通常是女性荷爾蒙作祟，平時可補充鎂幫助神經調節。同時提醒，無論是經前或生理期間的疼痛，不用過度忍耐，也可攝取5種維生素，如Omega-3、維生素B群或鈣質等，減緩經前症候群。

COFIT藥師李昱興指出，偏頭痛在生理期發作，通常是與「女性荷爾蒙」相關。他表示，若希望減少生理期頭痛發作，可在平時補充鎂，有助神經調節。容易出現在生理期頭痛的原因，是因為在生理期間，雌激素與血清素濃度下降，會影響到大腦中的血管，導致發炎，進而引發頭痛或偏頭痛。此外，若生活習慣不佳，如常熬夜或過度節食，甚至因經期前頭痛導致焦慮與壓力，都可能加劇頭痛的症狀。

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李昱興提到，對於經期任何不適，不需要過度忍耐，「該吃止痛藥還是要吃」。但提醒需適量使用，若每一次疼痛就吃止痛藥，長期下來可能對藥物產生依賴性，不僅對健康有害，止痛效果也可能逐漸減弱，身體出現耐藥性。

除了藥物，李昱興推薦，還有5種保健品也能幫助緩解因荷爾蒙變化帶來的不適症狀：

1、鎂：可舒緩神經並調節肌肉收縮。研究顯示，生理期偏頭痛與缺鎂有關，每天額外補充鎂，不僅可減輕經前症候群與經痛，能改善停經後的不適。

2、魚油：富含Omega-3，能減少經期的發炎反應，依照食藥署建議，每日攝取量不超過2000毫克。

3、維生素B群：B6可調節血管收縮，減少子宮過度收縮引起的經痛。研究發現，每日補充200毫克鎂與50毫克B6，連續一個月後可顯著減少與焦慮相關的經前症狀；維生素D則有助於減輕經痛期間的疲勞感。

4、鈣：有助於放鬆肌肉、協調神經系統，改善情緒。

5、薑黃：薑黃素具有強大的抗發炎效果，能減輕經前症候群，但每日建議攝取量不宜過多，依照世界衛生組織（WHO）的建議，一般60公斤重的成年人每日建議量不超過180毫克。

李昱興提醒，荷爾蒙變化會隨著生理期波動，如有經前症候群或經期不適，與醫療人士討論後，適當使用止痛藥或保健品。