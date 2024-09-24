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10歲弟感冒2天「巨大鼻屎挖不出來」！　醫一夾秒愣了

▲10歲弟感冒2天「巨大鼻屎挖不出來」！　醫一夾傻眼了。（圖／陳世璽醫師授權提供）

▲10歲弟鋪哽「鼻孔裡有巨大鼻屎」要求醫師幫挖，沒想到竟是絨毛玩具。（圖／陳世璽醫師授權提供）

記者李佳蓉／採訪報導

耳鼻喉科醫師陳世璽昨（23）日晚間收治一名就讀小學4年級的弟弟，主訴流鼻水、咳嗽2天，當下還咳了幾聲，就在替他診治時，弟弟突然神秘兮兮地說，「我鼻孔裡面有一個巨大鼻屎，我都挖不出來」，請求醫師幫忙挖。才一靠近，驚見物體表面雖沾了些鼻屎，實體竟是一個絨毛玩具，當場看傻了，但也忍不住稱讚弟弟聰明懂得鋪哏。

陳世璽醫師在粉專分享，弟弟求診時小聲地說鼻孔卡了顆巨大鼻屎，但實際一看是「絨毛玩具的一部分」。接著測試性地問弟弟「有沒有塞玩具進去？」對方堅定秒回「沒有」，眼見一旁的爸爸臉色越來越難看，「為了他回家之後的安全起見，我就沒有再追問下去了。」

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發燒,小孩,感冒,量體溫,吃藥,看醫師,問診,咳嗽,過敏,鼻涕,鼻水,氣喘,口罩小孩,口罩,小兒科,流感,洗手,腸病毒。（圖／視覺中國)

▲弟弟亂塞異物到鼻腔中，醫師夾出時傻眼。（示意圖／視覺中國）

醫師迅速地將弟弟鼻腔中的「黑色巨大鼻屎」取出，陳世璽憂心地說，最怕小朋友都不敢說，一直讓異物留在裡面。關於鼻腔異物，他解釋，一開始沒什麼症狀，或是會有輕微流鼻水，然而一旦時間久了，有異物的那側就會開始產生單側的黃鼻涕、鼻異味、鼻塞和反覆鼻血等。

陳世璽接受《ETtoday健康雲》採訪時表示，若把異物塞進耳朵，會引發耳朵疼痛、聽力下降，當開始流出湯湯水水，表示發炎嚴重了；至於咽喉，疼痛感較明顯，會有流口水、咳嗽、嘔吐，嚴重時會吞嚥困難；異物進食道，則會造成胸口疼痛、流口水，多半會吞嚥困難；如果是塞進尿道，會出現解尿困難「這蠻痛的」。

陳世璽進一步說明，在耳鼻喉科臨床上取出的異物中，大魔王非「鈕扣電池」莫屬，因電池碰到水分就會開始分解，裡頭成分為強鹼，腐蝕性非常強，一般要在2小時內取出。他曾收治一個弟弟，將鈕扣電池塞入鼻子內，拖了半天才來求診，導致鼻腔大片黏膜壞死，還留下後遺症，相當恐怖。

陳世璽指出，「我們有責任與義務提供小朋友們一個安全的成長環境。」他也貼心提醒，千萬不要把任何東西放進自己的體內，萬一沒有其他感冒症狀，而鼻子出現上述異狀，且為單側，一定要想到有鼻腔異物的可能性。他最後也打趣地說，自己在小學2年級也曾把綠豆塞進耳朵裡，「不過我沒那麼聰明會鋪哏」。

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關鍵字： 醫藥新聞 鼻腔異物 鼻屎 感冒 流鼻水 咳嗽 陳世璽醫師 耳鼻喉科

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