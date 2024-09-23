新冠JN.1疫苗10月開打！醫曝「3大迷思」：很多人不知道該打

▲醫師提醒，新冠病毒持續變異，要接種最新疫苗更新保護力。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

疾管署日前宣布10月同時開打JN.1新冠疫苗和流感疫苗，值得注意的是，不少民眾對於接種新冠疫苗仍有迷思，包括「新冠確診像小感冒」、「新冠疫苗打過就不用再打」、「多數時間都待在家不需要打疫苗」等。醫師提醒，去年冬天新冠死亡是流感的9倍，建議今年仍要接種新冠和流感疫苗，千萬不可放鬆警戒。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國指出，經歷過疫情之後，許多人都以為新冠病毒已經不具威脅，但新冠病毒是最會變異的病毒，其實在今年夏天早就已經造成一波疫情，緊接著進入秋冬，是呼吸道疾病盛行的季節，恐怕又會有一波新的確診高峰。

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根據疾管署統計資料顯示，新冠併發重症患者中，有近8成都是65歲以上長者，死亡患者中，更有超過9成是長者，其中86%有慢性病。成大醫院家庭醫學部主任吳至行也直言，根據國健署統計，台灣近5成長者患有3種以上的慢性病，慢性病越多，新冠死亡風險就越高。

但民眾在防疫鬆綁後，對新冠疫情的防備心也大大降低。吳至行指出，其實新冠疫情一直都在流行，臨床遇過不少確診患者，對打疫苗仍有迷思，包括「新冠確診像小感冒」、「新冠疫苗打過就不用再打」、「多數時間都待在家不需要打疫苗」；他也強調，臨床也遇到最多人認為「自己打過3劑新冠疫苗了，為什麼還要再打？」

吳至行提醒，新冠病毒會結合身體的ACE2受體進入人體全身器官，對心、肺、消化、大腦和腎臟都會有損害，有研究透過MRI追蹤發現，7成低風險患者至少都有1個器官受損，所以千萬不能以為新冠感染像感冒，尤其有呼吸道疾病、糖尿病、心血管疾病等慢性病患者，都是重症高風險群。

而新冠疫苗不是打過就不用再打，吳至行說，新冠病毒至今仍持續變異，現在流行的變異株是JN.1和其子代變異株，如KP.3，因此無論過去有沒有接種過新冠疫苗，都建議要接種最新的JN.1疫苗。

另外，針對很多人會認為「平常都待在家，所以不需要打疫苗」的觀念，吳至行也提醒，新冠病毒會在家庭成員間傳播，研究發現有7成指標病例都是在學兒童，所以仍建議要接種疫苗，強化抵抗力。