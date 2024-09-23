醫控指揮中心反對「心電圖測BNT心肌炎」　疾管署：當時同意執行

▲美國最新研究指出，打COVID-19疫苗可能會引起心肌炎。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

近期有醫師關注2021年10月台大醫院「以心電圖篩檢早期偵測BNT新冠肺炎疫苗引起的心肌炎」研究提案，直指當時指揮中心不認同、防疫專家也反對。對此，疾管署今上午也發布澄清，有關外界所謂「遭指揮中心防疫專家反對、指揮官也不認同」都是誤解，當時同意執行。

醫師沈政男在臉書指出，疫情間柯市長在2021年10月初提出「接種第二劑BNT前、後，都安排做心電圖檢查」的方案，結果遭到指揮中心眼中的一些防疫專家的反對，指揮官陳時中也不認同。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，疾管署今回應，在2021年10月9日中央流行疫情指揮中心記者會，有記者提問此事並露出後，疾管署即收到台大醫院主持此案醫師主動來訊說明「並非接種前例行以心電圖篩檢，而是在接種第二劑後以心電圖早期找出心肌炎個案」，並說明該研究提案當時已在進行人體研究倫理審查，審查通過後將以公文請台北市衛生局報指揮中心同意後才會執行。

指揮中心在2021年11月4日回復北市敬悉此案（即同意備查），並同時副知台大醫院。而有關外界所謂「遭指揮中心防疫專家反對、指揮官也不認同」一事，疾管署則強調，都是誤解，本研究提案於該日記者會記者提問後，經台大醫院醫師來訊、北市來函說明台大醫院研究提案內容後，指揮中心即回復同意台北市及台大醫院執行此案。