全台僅14家！花蓮首家權責型失智服務據點　門諾「益智學堂」揭牌

▲花蓮首家以失智症合併精神行為症狀患者為主要服務對象的「權責型失智社區服務據點-益智學堂」正式揭牌啟用。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣首家以失智症合併精神行為症狀患者（BPSD）為主要服務對象的「權責型失智社區服務據點-益智學堂」，20日於門諾壽豐分院正式揭牌啟用。門諾壽豐分院長鍾慧明表示，益智學堂的設置，不僅提升花蓮地區失智症服務的完善，針對伴有精神行為症狀，如易怒、憂鬱、妄想等失智者，更提供專業且全面的照護。



揭牌儀式簡單隆重，包括花蓮縣長徐榛蔚、衛生局長朱家祥、門諾醫院院長莊永鑣、壽豐分院長鍾慧明，地方民意代表以及壽豐鄉公所與各村長齊聚一堂，共同見證這重要時刻。

縣長徐榛蔚除了對門諾壽豐分院的承接表達了高度肯定，也表示：「益智學堂」的成立不僅是對醫療體系的補充，更是對社會的一種支持，不僅讓更多家庭獲得專業幫助，也讓失智症合併精神行為症狀（BPSD）的患者享有更好的照護。她強調，這是花蓮首家權責型失智服務據點，全台僅14家，展現了花蓮對失智症患者的重視與用心。

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照顧患有失智症先生多年的王阿姨分享了她的經歷。她說：先生本身就是典型的失智症合併精神行為症狀患者，情緒時常失控，容易與其他長輩發生衝突，導致多次在其他巷弄站或長者關懷據點受到排斥，讓她身心俱疲，無法找到適合的照護場所。「如今益智學堂的成立，有專業的團隊提供照護和陪伴，對我們這些患者和家屬來說，真的是一項非常貼心的服務。」





門諾壽豐分院醫務部主任王迺燕表示，失智症合併精神行為症狀（BPSD）包括妄想、幻覺、焦慮、憂鬱、攻擊行為、睡眠障礙及漫遊等，若缺乏規律的日常活動容易加劇這些症狀，讓家屬疲憊不堪。為此，「益智學堂」設計了多元課程、治療活動及營養照護，穩定患者情緒，延緩失能，並透過學習提升長者的生活樂趣與成就感。當BPSD患者有醫療需求時，醫院能迅速銜接服務，並為照顧者提供支持團體，提升照顧技能與身心健康。



王迺燕指出，對於失智症合併精神行為症狀（BPSD）患者而言，照護不僅僅是日常生活的支持，還包括專業的心理輔導與行為調整，這些對於患者及家屬來說尤其重要。「益智學堂」的成立，象徵花蓮地區的失智症服務向前邁出了一大步，相信為許多家屬帶來了希望與安慰。「益智學堂」目前優先服務10位個案，期望透過優質服務，延緩失智者身心退化，減輕BPSD對生活的影響，以及減少家屬的照護壓力。



分院長鍾慧明強調，門諾壽豐分院近年來在失智症照護上不遺餘力，團隊將持續擴展服務範圍，同時針對患者個別需求量身打造多元化的治療方案，幫助照顧者減輕壓力。此外，透過與社區、醫療單位的密切合作，壽豐分院將持續推動失智症患者的早期診斷與介入，期望以全方位的整合服務提升患者及家屬的生活品質，共同面對失智症帶來的挑戰。

