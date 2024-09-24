狂長痘痘？有5症狀小心「8腳蟲爬滿臉」　醫：再多錢保養都沒用

▲蠕形蟎蟲爬滿臉，會產生紅癢、脫屑，甚至膿包等症狀。（示意圖／羅棋守醫師提供）

文／常春月刊

當你的皮膚生病了，不管花再多錢在高級保養品或醫美上都無濟於事！芳療醫美吳易儒醫師指出，一般來說臉上有少量的蠕形蟎蟲是正常的，每平方公分小於5隻就算正常，但當蠕形蟎蟲生長過量時，皮膚的健康屏障受到破壞，就會開始出現一些症狀！

當臉上蠕形蟎蟲過多時的症狀有哪些？

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1.臉部皮膚發紅、發癢

2.皮膚乾燥、脫屑

3.毛孔擴大

4.面部出現小丘疹或膿包

5.皮膚粗糙、不平滑

臉上充斥爆棚蠕形蟎蟲 5大常見原因

1.皮膚清潔不當

2.免疫系統功能降低

3.荷爾蒙變化

4.過度使用化妝品或保養品

5.環境因素（如高溫、高濕）

▲有研究發現，酒糟患者臉上的「蠕形蟎蟲」的數量比正常人多4～10倍。（示意圖／記者趙于婷攝）

如何預防蟲蟲危機？

1.保持良好的臉部衛生習慣

2.避免使用過於油膩的護膚品

3.定期清洗枕頭套和毛巾

4.均衡飲食，增強免疫力

5.避免長時間待在高溫高濕環境

蟲蟲危機怎麼解？

1.看醫生

2.遵照醫生指示用藥

酒糟常與蠕形蟎蟲一起發生 盡早就醫治療為上策

吳易儒補充，很多酒糟問題會與蠕形蟎蟲過多的狀況一同發生，而這兩種問題的治療方向也不同，需要醫師實際診斷、治療。而當你發現臉上有這些症狀時，比起自己加強清潔保養，去看醫生才是正解！

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