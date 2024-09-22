「經濟艙症候群」險奪命！婦搭飛機竟害「肺栓塞」　醫示警4大症狀

▲醫師提醒，頻繁長途飛行，恐導致「經濟艙症候群」。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名55歲女性因工作關係是「空中飛人」，某次從台灣飛往紐約出差，回國後感到呼吸急促、胸口悶痛，之後因呼吸困難緊急就醫，檢查發現靜脈血栓已經移動至肺部，患上了「經濟艙症候群」，且已經導致危險的肺栓塞，緊急治療才救回一命。醫師也提醒，肺栓塞的臨床症狀包括「單側下肢腫漲、突發性胸悶或胸痛、呼吸困難、冒冷汗」，高風險族群須特別留意。

前國泰醫院急診主治醫師、現任減重專科醫師陳威龍分享該名案例，該女性本身有高血壓和高血脂的慢性病，加上女性停經後是心血管疾病更容易好發的年齡層，那次出差回國之後，因為呼吸困難的情況，緊急求診，經由症狀及過往病史綜合診斷，加上患者體重約80公斤，懷疑該個案患上了經濟艙症候群，也就是靜脈血栓。

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陳威龍說，隨後進一步安排電腦斷層檢查證實靜脈血栓已經移動至肺部，導致危險的肺栓塞，在急診過程中，患者一度發生休克狀況，立即緊急施打血栓溶解劑來溶解栓塞，並迅速安排入住加護病房，經過兩周的觀察和治療，終於順利康復出院。

經濟艙症候群該症候群是因長時間坐在狹窄空間、缺乏活動，會導致血液在下肢靜脈中滯留形成血栓，如果發作的話，不僅腿部會腫脹、疼痛，血栓若脫落進入肺部，可能引發肺栓塞。

陳威龍進一步說明，當長時間不活動，像是長途飛行、久坐就會造成導致靜脈血液流動較慢形成血栓，血栓一旦剝落往回跑，心臟再把它打到肺動脈，塞在肺動脈形成肺栓塞，若患者本身有三高、肥胖等問題，也會提升血栓的風險。

肺栓塞與心肌梗塞、主動脈剝離併稱為「心血管三大殺手」，如果肺栓塞未能及時診斷，致死率非常高。陳威龍提醒，肺栓塞的臨床症狀包括「單側下肢腫脹、突發性胸悶或胸痛、呼吸困難、冒冷汗」，除了避免長時間乘坐飛機或久坐，平時就要做好體態管理，以免肥胖伴隨糖尿病、高血壓、心血管疾病等多種健康問題，提升血栓風險。