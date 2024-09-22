千萬別開小燈睡覺！「罹癌機率增」4壞處跟著來　醫給警告

▲你睡覺時會特地留一盞燈嗎？（示意圖／免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

每晚睡覺時，不少人習慣開盞小燈才有安全感。不過，營養功能醫學專家劉博仁醫師提醒，睡覺時腦部會分泌生長激素與褪黑激素，當睡覺不關燈，具有抗癌功效的褪黑激素分泌受到抑制，恐使罹癌機率增加。褪黑激素減退不只阻礙深層睡眠，黃軒醫師曾表示，還可能導致憂鬱、肥胖，罹患慢性病機率提高，隔天精神不濟、嚴重影響生活。

劉博仁醫師在《健康晚點名》節目中分享，到了該睡覺的時間就要睡，因為這時腦部會分泌兩種荷爾蒙，也是父母親給予的「最好的抗衰老荷爾蒙」，分別是生長激素與褪黑激素。然而睡覺不關燈，光線會從眼睛進入視網膜，透過視神經交叉抑制褪黑激素分泌，其具有抗癌功效，當把很好的抗癌荷爾蒙褪黑激素抑制掉，罹癌機率就會增加。

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▲光線會影響褪黑激素分泌，導致罹癌機率增加。（示意圖／翻攝自pixabay）

主持人好奇提問，「若睡覺一定要開小夜燈，同時再補充褪黑激素可行嗎？」劉博仁則解釋，褪黑激素主要由人體松果體所分泌，若長期額外補充，反而會抑制松果體自然產生褪黑激素，因此「天然的尚好」。但他也補充，若本身為癌友，因治療的緣故造成褪黑激素過低，即使關了燈也睡不好，就建議可補充些褪黑激素。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾指出，褪黑激素有助於人體進入深層睡眠，進而增強免疫力、記憶力、學習能力及情緒穩定性，是用來恢復精神、身體的重要手段，但若開燈睡覺，光線會影響褪黑激素分泌，阻礙人體進入深層睡眠，影響睡眠品質。

若是長時間睡眠不足，就可能導致憂鬱、變胖、罹患慢性病機率提高，以及精神不濟。因此，黃軒建議，最好不要開燈睡覺，睡前將電燈、電視、電腦及手機等物關閉，並且使用窗簾、眼罩、帽子等遮光物品，遮擋住干擾睡眠的光線，才能確保大腦知道「該休息了」，「記得：一定不要開燈睡覺！千萬不要！」