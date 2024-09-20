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溫柔人妻情緒大變！醫聽關鍵字「麻麻的」抓到病因：不是更年期

夫妻,情侶,家人,家庭,吵架,冷戰（圖／CFP） 

▲一名人妻情緒突然大變，讓老公懷疑是更年期到了，但經檢查卻是鈣離子不足。（圖／示意圖／VCG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

除了荷爾蒙之外，身體內的營養若失衡也會影響到情緒。外科醫師陳榮堅分享病例，一名50多歲的女子本來情緒溫和，近期卻突然變得暴躁易怒，讓老公懷疑是更年期到了，沒想到檢查後才發現竟是體內的鈣離子低於正常值導致。

陳榮堅醫師在臉書粉專表示，該名女病患30多歲時接受過甲狀腺癌的手術，並持續找他回診10多年，對方的個性客氣溫和。沒想到，近日回診時察覺女病患的言語變得急躁，便出言關心。

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女病患的老公聽到醫師開口後直接說「陳醫師，你要不要幫我太太驗一下？我覺得她最近情緒不穩定，是不是進入更年期了？」此番言論也瞬間讓女病患大怒，大聲地說「你才更年期！男生也有更年期，為什麼是我要驗？」

陳榮堅醫師表示，女病患的情緒跟言語都與過去不同，變得有攻擊性。經過檢查也確定不是更年期，但女子透露身體會有「麻麻的」的感覺，這才讓陳榮堅醫師想到可能跟電解質有關。經過檢查，確定女病患的鈣離子為5.8到5.9，遠低於正常值的8.5到10.5範圍。

「當鈣離子或鎂離子偏離正常範圍很多時，會引起情緒的波動，嚴重影響到情緒」，陳榮堅醫師建議女子補充鈣離子，並於一周後回診。事後，他發現對方確實少了很多衝突性的字眼，情緒也恢復到以往的溫和，「女性的情緒確實會受到月經週期、更年期影響，這與荷爾蒙變化有關。但有時，也可以考慮是不是與電解質、營養素缺乏有關係」。

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關鍵字： 更年期 鈣離子 電解質 營養 情緒

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