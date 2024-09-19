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家人驚見「指甲黑黑的」！她淡定：不會怎樣　一驗是皮膚癌王

▲▼皮膚科癌王「黑色素細胞癌」。（圖／蔡逸姍醫師授權提供）

▲蔡逸姍醫師曾收治罹「皮膚癌王」的個案，最後慘截肢。（圖／蔡逸姍醫師提供）

記者李佳蓉／綜合報導

一名70多歲阿嬤被家人發現足部大拇趾「指甲黑黑怪怪的」陪同她就醫，過程中她一臉淡定說著，「又不會怎樣！」勾起醫師蔡逸姍的好奇心。靠近一看，指甲上不是一條黑線，而是呈現帶狀很寬很大，超過0.3公分又不規則，這並非好現象。經過切片化驗，阿嬤確診罹患有皮膚癌王之稱的黑色素細胞癌，其死亡率非常高，是很兇猛的癌症。

開業皮膚科診所院長蔡逸姍醫師在健康2.0節目中指出，不少長輩常覺得「指甲黑」只是被踩到或撞到瘀青，事實上這非同小可。她表示，尤其是亞洲人，當指甲出現寬窄不一、濃淡不一的黑線，寬度超過0.3公分，色素甚至蔓延到皮膚上面，都是不好的跡象，恐為肢端黑色素瘤的警訊。

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甲床鱗狀細胞癌。（圖／國泰醫院提供）

▲甲床鱗狀細胞癌是指甲常見癌症。（示意圖／國泰醫院提供）

蔡逸姍說，指甲隱藏著健康秘密，並非只是死掉的東西，仍有癌變的風險。她提醒，指甲若有因碰撞產生的傷口，即使經過擦藥認真照顧，但拖了半年都沒好、甚至爛掉，在確定自身沒有血糖或其他免疫系統問題的情況下，小心恐為甲床鱗狀細胞癌，必須提高警覺及早就醫。

此外，蔡逸姍也提到，若指甲突然冒出很多白點、白線或整片泛白，除了免疫系統問題外，也要留意心臟病、腎臟衰竭或是肺炎、念珠菌感染等徵兆，代表著健康已亮起紅燈，不可不慎。

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