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初期大多沒症狀！　糖尿病「愛找7種人」小心了

血糖,糖尿病。（圖／達志／示意圖）

▲糖尿病初期大多沒症狀，醫師提醒7種人要小心。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣每年新確診糖尿病患者數約為15～16萬人，已累積突破250萬人，雖其死亡率有下降，但正以高齡化、年輕化趨勢發展，當血糖超標時，全身血管和器官就像泡在糖水裡，快速誘發各種病變。家醫科醫師安欣瑜說明，罹糖尿病不一定會出現多吃、多喝、多尿等典型症狀，並點出有「7大徵兆」好多人忽略，提醒要提高警覺、盡速就醫檢查。

「很多人以為糖尿病一定有症狀，像是多吃、多喝、多尿、體重下降，這樣想你就錯了。」嘉義基督教醫院家醫科安欣瑜醫師在粉專分享衛教影片強調。她表示，糖尿病初期大多沒有症狀，很多人都是在健康檢查時，才意外發現自己有糖尿病的問題，點名「7種人」要特別小心：

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1.體重過重、腰圍超標的人。男性腰圍應小於90公分（約35吋）、女性腰圍應小於80公分（約31吋）。

2.一等親中有人罹患糖尿病，像是爸爸、媽媽。

3.患有黑色棘皮症，這是糖胰島素阻抗的表現。

4.妊娠糖尿病或嬰兒出生超過4公斤。

5.患有多囊性卵巢。

6.有高血壓或心臟病，或是好的膽固醇（高密度脂蛋白膽固醇）不夠高、三酸甘油酯過高的人。高密度脂蛋白膽固醇男性要控制在40 mg/dl以上，女性則要控制在50 mg/dl以上；三酸甘油酯理想濃度為150 mg/dl 以下。

7.久坐不動的人，罹患糖尿病的機率也特別高。

安欣瑜提醒，若有上述情況，一定要立即就醫，即使檢查正常，也記得每3年需回診追蹤一次。

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關鍵字： 糖尿病 症狀 警訊 吃多 喝多 尿多 安欣瑜醫師 黑色棘皮症 過重 高血壓 膽固醇 健康百科

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