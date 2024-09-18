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秋天好多人感冒！　4招增免疫力

▲▼咳嗽、口罩、感冒。（圖／記者陳俊宏攝）

▲醫師表示，秋天診間總是擠滿各種想來看感冒的病人。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

時序進入秋天，耳鼻喉科醫師胡皓淳提醒，秋天好容易感冒，並分享4招提升免疫力，像是充足睡眠、保持空氣流通。

胡皓淳在臉書說，秋天到了，診間總是擠滿各種想來看感冒的病人，無論是一般的感冒還是流感，甚至是更嚴重的肺炎、COVID-19，秋天都是好發季節。他分享4招提升免疫力：

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1、注意保暖

秋天早晚溫差大，適時添衣非常重要。尤其是早上和晚上，晨昏的時候溫差會特別大，天氣較冷時要穿上保暖的衣物，防止身體受涼。此外，睡覺時可以多加一層薄被，以保持溫暖。

2、充足睡眠

充足睡眠對維持免疫系統正常運作至關重要，成年人每晚應保證7-9小時的睡眠時間。睡眠不足會削弱免疫力，使身體更容易感冒。

3、保持空氣流通

經常開窗通風，讓新鮮空氣進入室內，減少病菌積聚。此外，可以使用加濕器保持室內適當濕度，這有助於減少呼吸道乾燥，降低感染風險。

4、良好生活習慣

包括多喝水，充足水分能夠幫助保持黏膜濕潤，這是抵禦感冒病毒的重要防線。還有像是均衡飲食、多運動，這些雖然都是老生常談，但真的非常重要喔！

關鍵字： 感冒 胡皓淳

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