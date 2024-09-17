10大死因7項和「胖」有關！醫示警「5大代謝症候群」中3點就要當心

▲醫師提醒，十大死因中有七項和肥胖有關。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

肥胖對健康的影響不只是體能衰退，國人十大死因中有七項與肥胖有關。醫師指出，肥胖導致代謝症候群，其判定標準包括「腹部肥胖、高血壓、空腹血糖偏高、三酸甘油酯偏高及高密度脂蛋白膽固醇偏低」，只要符合三項或以上即可判定為代謝症候群。

肥胖會引發多種代謝性疾病，如糖尿病、高血壓、心臟病等，減重也是最直接能顯著改善代謝性疾病。臺北市立聯合醫院陽明院區一般外科主任王俞傑指出，體重控制除了改善代謝，還能提升心肺功能、減少脂肪肝和胰臟發炎的風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王俞傑也提到，減重對骨骼關節也有益處，因為體重減輕後，關節的壓力減少。此外，研究還顯示，肥胖與癌症的發生有關，因此減重不僅能預防多種疾病，還能降低癌症的風險。

根據世界衛生組織的定義，BMI超過25即為過重，超過30則屬於肥胖。對於中度和重度肥胖的患者，通常需要藉助外科手段來達到有效的減重效果。而台灣目前針對BMI超過40或超過35且合併有肥胖併發症的患者，提供減重手術的適應症。

王俞傑說明，在眾多減重手術中，胃袖狀切除手術是目前的主流選擇，接受胃袖狀切除手術的患者，通常在手術後的三個月內能減少約30%的體重，最快半年至一年內可減重達40%甚至50%。

但減重手術並非一勞永逸之道，王俞傑強調，畢竟胃是很有彈性的器官，若術後生活習慣沒有改變，還是會再復胖，因此仍建議要維持規律運動，多吃蔬菜、避免加工食品、適量補充蛋白質、少吃精緻澱粉，並以蒸、煎、煮取代烤、炸的烹調方式，才能徹底遠離代謝症候群及肥胖的威脅。