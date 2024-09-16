實測「飯後超慢跑」！　蒼藍鴿揭血糖比飯前低：真的超猛

▲蒼藍鴿實測超慢跑，發現控糖效果佳。（圖／達志／示意圖）

記者張乃文／綜合報導

近來「超慢跑」在長輩圈爆紅，體適能教官徐棟英推薦，可以在家執行，年輕人也可以做。前台大醫院兒科前醫師、YouTuber「蒼藍鴿」（吳其穎）則拍影片親身實測，結果讓他直呼「真的超猛的」，飯後10分鐘開始超慢跑20分鐘，待食物消化吸收後，血糖最高僅97，大讚「控糖非常厲害。」

蒼藍鴿在YouTube上傳一則影片實測「吃完飯後，超慢跑到底可不可以減緩血糖峰值？」他說，超慢跑相對溫和，因此吃完飯後10分鐘，在不影響腸胃道的狀態下，開始超慢跑20分鐘，測試血糖峰值是否會下降。

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蒼藍鴿提到，他吃了一份便當，內容包括半碗五穀飯、植物性蛋白（滷豆腐）、動物性蛋白（滷雞腿）、兩份青菜、空心菜、高麗菜。他花了10分鐘吃完飯，休息10分鐘就開始進行超慢跑。結束後，確認血糖在飯前為103，超慢跑間，檢測數值為97；隨著時間一路跑，血糖也持續下降，至結束時為96。

蒼藍鴿指出，跑的過程消耗很多肝醣、葡萄糖，而後續消化吸收食物，血糖最高僅97，甚至比飯前低。他直言，「不愧是CP值最高的四種運動之一」，控糖非常厲害。

蒼藍鴿表示，對於飯後血糖測試至今，降血糖效果最好是超慢跑，第二名是飯前喝膳食纖維飲料，而根據醫學理論和測試結果，先補充大量膳食纖維、蛋白質和碳水化合物，血糖波動會較低；第三名為飯前喝醋，但他並不建議，原因是血糖下降幅度低，且若因為有人不喜歡醋的味道，加了糖在裡面，反而本末倒置。

除了超慢跑外，蒼藍鴿說，其實飯後走路就是蠻好的替代方案，可以達到6至7成效果，在飯後10至15分鐘，走1000、2000步，實證上對於減糖、控糖都有好處。他表示，無論是走路或超慢跑，都是相當好的負重運動，每天花一些時間，長久對於肌肉強度、骨質密度都會有顯著改善。