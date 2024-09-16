13款藥物退出台灣　「年用2000萬顆」血壓藥也bye了

▲安普諾維膜衣錠150毫克退出台灣，讓許多高血壓患者相當憂心，深怕替代藥物恐怕效果不佳。（圖／資料照／CTWANT提供）

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國人一年使用2000萬顆的降血壓藥「Aprovel安普諾維膜衣錠150毫克」年底將退出台灣市場，引發震撼。受到藥價影響，近10年來已有13款原廠藥陸續選擇放棄台灣市場，其中血壓藥是重災區，除了安普諾維膜衣錠150毫克之外，「捷賜瑞錠10公絲」及「普心寧持續性藥效錠10公絲」也在名單內，這2款藥品一年用量也達430萬顆，其他還包括憂鬱症、青光眼、過敏、止痛藥等藥物。

40年老藥百憂解即將在11月退出台灣，消息一出，讓近年原廠藥出走的窘境再度現形。隨著台灣健保藥價不斷下修，百憂解曾經1顆僅要價1.96元，被喻為「比買1顆糖果還便宜」，2019年藥廠曾宣布將停止進口，後來2020年9/1申請健保藥價調高後，該藥才得以繼續在台使用。

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今年6月，進口百憂解的台灣禮來向食藥署通報不再進口，百憂解確定在11月後退出台灣市場。由於百憂解過去就喊過退出台灣，所以身心科醫師大多以其他藥物逐漸取代，根據健保資料，百憂解去年的申報用量為292萬顆，市占率15.3%。

新田身心診所院長張學岺曾受訪指出，目前百憂解的主要開立者為兒童青少年精神科醫師。因16歲以下的個案在有憂鬱症、強迫症或拒學等情緒問題時，百憂解是該族群少部分能使用的藥物之一。且百憂解為口溶錠劑型，適合不太會吞膠囊的小孩。

「百憂解雖是老藥，但相較於近期的新藥副作用較多，還是有一定的功效與重要性！」微煦心靈診所院長陳嬿伊告訴CTWANT，例如在某一些飲食失調或強迫症病患使用百憂解，效果就比其他藥物更有效。至於憂鬱症，「成人患者的抗憂鬱劑種類相當多，不只有百憂解能選。」

百憂解退出台灣之後，勢必要更換其他藥物。陳嬿伊說，臨床上會跟病人說明「有成分一樣、但廠牌不同的百憂解」可替換使用，依據過去經驗，多半病人都可接受，除非替換後效果不好，才會考慮更換成其他機轉的藥物。

▲隨著原廠藥陸續出走，民眾未來將使用更多的三同學名藥，建議若感到效果不佳，可向食藥署反應。（圖／資料照／CTWANT提供）

台灣禮來公司6/24通知食藥署11月百憂解將退出台灣之後，賽諾菲也在7/31告知安普諾維膜衣錠150毫克供貨僅到年底。這款降血壓藥1年用量突破2000萬顆，使用率占67%。

其實早在2020年就有另2款血壓藥退出台灣，分別是捷賜瑞錠及普心寧持續性藥效錠。「近10年來陸續退出台灣市場的原廠藥將近達13款！」藥師公會全聯會副發言人、台北予志藥局執業藥師王明媛說，包括必克喘乾粉吸入劑、可滅喘都保定量粉狀吸入劑、恩特來、普心寧、捷賜瑞、百憂解、及通安、安普諾維、貝特舒眼用懸浮液、愛敏定點眼液、立敏停點眼液、利視即樂點眼液、諾億亞膜衣錠，都已陸續停止供貨。

這些藥物用於止痛、高血壓、青光眼、過敏性鼻炎、結膜炎、愛滋抗病毒等治療。

健保署醫審及藥材組參議戴雪詠表示，隨著藥品專利到期，學名藥逐漸取而代之成為主流，這是國際市場的常態做法。以百憂解為例，目前市面上已經有相當多同品質的國內學名藥，且其市占率達到85%，說明臨床醫師與患者對學名藥的接受度相當高。

王明媛也認同，她表示美國、日本等國的學名藥涵蓋率皆達7~9成以上；發展學名藥可強化藥品供應的韌性，使藥品供應不間斷。而根據食藥署資料，目前台灣學名藥涵蓋率約84.14%，由此也可見政府推廣學名藥的決心。

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