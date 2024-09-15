這波腸病毒很嚴重！大人也中鏢　出現「5大重症前兆」快就醫

▲大人也會感染腸病毒，只是大多不會出現症狀，或是症狀不明顯，因此多數人不以為意。（圖／記者李毓康攝）

健康醫療網／記者張慈恩報導

9月開學季，不少小朋友從幼兒園「升級」成國小新生，開學後腸病毒也「升級」，除了群聚案例多，常見同班同學都在同個診次外，這次的腸病毒連大人都在劫難逃！

腸病毒感染有潛伏期 常見這些症狀

光田綜合醫院兒科副主任黃中明表示，腸病毒感染潛伏期約3至5日，感染後大多在半個月內自行痊癒，發燒、出疹子、嘴巴破，都是腸病毒的常見病兆。黃中明醫師觀察到，今年不只從春夏季開始流行，進入9月都還未見停歇，來勢相當凶猛，但更意外的是，原本腸病毒患者多以幼兒為主，但這波流行期，卻連大人也中招，而且症狀都相當嚴重。

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成人感染腸病毒 嚴重程度堪比孩童

大人也會感染腸病毒，只是大多不會出現症狀，或是症狀不明顯，因此多數人不以為意。然而，最近黃中明醫師發現，此波腸病毒讓不少家長也跟著中招，甚至嘴巴破、出疹子的狀況，比小孩還要嚴重，他呼籲家長一旦發現自己也有初期症狀，若條件許可，還是盡量做好消毒，甚至隔離，避免再把病毒傳染給家中其他的大小成員。

群聚感染嚴重 必要時配戴口罩

除此之外，這波腸病毒的群聚狀況也相當嚴重。黃中明打趣地說常常在同一個診次，發現不少患者彼此都熟識，原來大家是同班同學，他解釋從這個現象，就不難發現多為群聚感染，因此他認為若班上在一周內就有二個孩子感染腸病毒時，適時停課確有必要。

另外，面對中秋將至，約烤肉或聚餐的家庭聚會變多，群聚機率也將增加，黃中明建議，在摟抱、餵食嬰幼兒前，或是出門後返家，一定都要洗手；也盡量少帶小孩去人潮擁擠處，必要時記得戴口罩；而若是家中已有孩子感染腸病毒，還是盡量多在家休息最好，避免傳染給他人。

3歲以下幼童應留意重症前兆 及時就醫診治

黃中明醫師也提醒，腸病毒一般不致命，但是3歲以下的幼童因為扺抗力較弱，表達能力也還不夠清楚，萬一轉成腸病毒重症，易引發腦幹腦炎、心臟衰竭等後遺症，而這只能靠家長多多提高警覺，若發現小孩出現以下的重症前兆︰1、嗜睡、意識不清 2、肌躍型抽搐 3、持續嘔吐 4、呼吸急促 5、手腳無力等重症前兆時，建議立刻至大型醫院就診，較為保險。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=62834

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