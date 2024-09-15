45歲女突發燒、肺炎！驗出綠膿桿菌　多重抗藥性「險無藥救」

圖、文／NOW健康陳郁茹 台中報導

45歲沈女士長期臥床，因突然發燒、呼吸困難送醫，結果驗出抗藥性綠膿桿菌，但收治醫院已無可治療的抗生素藥物，只能轉院接受新抗生素治療並改善症狀。台中慈濟醫院感染科主任王瑞興強調，這是超級細菌時代來臨的嚴重警訊，社會大眾或醫療院所都要正視抗藥性細菌的嚴重性，濫用抗生素最終將導致無藥可用。

最後一線用藥對婦人無效 轉院才獲新款抗生素治療

據悉，沈女士居住南投因癲癇頻繁發作，併發缺氧性腦病變，在長期照護機構長期臥床，時常因病到鄰近醫院就醫。6月時她突然因發燒、呼吸困難再次入院，痰液培養診斷為多重抗藥性的「綠膿桿菌」造成的肺炎。但該院醫師坦言病人對最後一線的「碳青黴烯（Carbapenem）」類的抗生素失效，已經無藥可用。後來將沈女士轉到台中慈濟醫院，使用ceftolozane與tazobactam成分的新型頭孢菌素抗生素，經20天治療後才改善症狀，得以順利出院。

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王瑞興指出，新藥研發趕不上抗藥性菌株突變，和新冠疫情期間各種抗微生物藥物浮濫使用，再次加速菌株的耐藥性，現在數據顯示，後線廣效的碳青黴烯類抗生素，抗藥比例從疫情前的1成上升至2成左右，對病人構成生命威脅。

王瑞興提到，沈女士轉院前，當時中部地區醫院除台中慈濟，也僅另1家醫院備有新款抗生素，雖然陸續各家醫院紛紛購入藥品，但新藥短缺問題沒解決，治療多重抗藥性感染症依然艱難。

多重抗藥性案例攀升 這些慢性病族群尤要注意

不只有綠膿桿菌，常見的金黃色葡萄球菌或腸內桿菌屬等也會出現多重抗藥情形，王瑞興說明，根據台灣衛生福利部疾病管制署（CDC）監測統計，抗藥性案例逐年攀升，尤其癌症化療、自體免疫疾病、器官移植或糖尿病等慢性疾病者，這些免疫系統不佳及需長期臥床的病人，其呼吸道、泌尿道等細菌感染風險較高於一般人，都要特別注意。

最後，王瑞興也呼籲，「減少濫用抗生素，人人有責！」除隨時戴上口罩、勤洗手外，使用抗生素應保有「3不1要」的觀念，不主動要求、不自行購買、不隨便停藥、要遵守醫囑使用，以確保未來再次細菌感染時才有藥可醫。

首圖來源／台中慈濟醫院提供

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