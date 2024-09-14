異位性皮膚炎發作皮破血流！醫解析平日保養「夏季、冬季」有差異

▲異位性皮膚炎患者易面臨「癢－抓－更癢」的惡性循環。（示意圖／達志影像）

記者洪巧藍／台北報導

異位性皮膚炎是一個會反覆發作的慢性發炎疾病，情況嚴重時會因為乾癢搔抓導致破皮流血，還會有結痂裂開的傷口，平日一定要配合用藥並做好肌膚照護。醫師指出，台灣夏季過於潮濕，冬天又乾冷，肌膚護理方式會有所不同，不能用一樣的方式去做。

異位性皮膚炎病友協會理事長、台大皮膚部主治醫師朱家瑜指出，國外教科書都寫說「異位性皮膚炎都是冬天惡化、夏天會改善」，但是台灣的夏天太過潮濕，和國外情況有所不同，異膚患者在夏季惡化占達8成，冬天惡化占比約7成，甚至有人是春夏秋冬狀況都不好。

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而異位性皮膚炎在夏季與冬季的肌膚護理完全不同。朱家瑜分析，夏天的時候重點要「保持涼爽」，如果流汗時應該先沖澡，換上清爽內衣；在室內可以吹電風扇、冷氣，戶外則避免太陽曝曬。使用乳液應該選擇清爽型，屬於水狀質地，避免用乳霜等太油的產品。

患者日常運動還是可以做，但是有些地方要注意。朱家瑜舉例游泳，因為水中含氯會刺激皮膚，應該避免久泡，且游泳之後第一件事情應該去用自來水沖澡，把皮膚上的氯給沖掉，後續則趕緊把身體擦乾，再使用乳液。

▲異位性皮膚炎病友協會理事長、台大皮膚部主治醫師朱家瑜，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

至於冬季，朱家瑜表示，台灣冬季相對屬於乾冷，尤其是大陸冷高壓來臨時，得更注意保濕，避免皮膚過乾，可以使用乳霜類產品，也可以用凡士林保濕。另外冬季皮膚容易過乾，泡湯要注意水質，有些溫泉水屬於強酸性，應該避免或者稀釋才泡，建議選擇中性泉或者弱酸性泉。

台灣冬季還是會偶爾有溫度較高的時間，朱家瑜提醒「洋蔥式穿法也很重要」他常常遇到病人冬季穿套頭毛衣，結果檢查皮膚一拉起來，裡面全部都是汗水，汗水在身上積著也會讓異膚惡化。他也提到，有些異膚學生患者，體育課結束又沒機會沖澡，建議可以多帶一件乾淨內衣，下課時把身上擦乾淨再換上。

為了瞭解異膚病友治療後的病症改善情況，異位性皮膚炎病友協會發起全台異膚大調查，結果顯示，異膚病人嚴重程度常常被低估，醫師經嚴謹的醫學評估，約2到4成病友為中重度異膚，但病人主觀感受為中重度異膚的比率卻逼近5成（49.2％）。

不過，朱家瑜強調，異膚病友只要不迷信偏方或來路不明的中草藥，尋求專科醫師的幫助，正確診斷與持續治療，統計顯示，經1年治療，中重度異膚病友比例從4成降低為1成，病況與癢感皆獲得顯著且長時間的改善，有助重拾信心，展開與一般人無異的生活。