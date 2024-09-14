啤酒比較不會醉、睡一覺就好？醫示警「喝酒迷思」：會有隔夜醉

▲醫師指出，喝完酒不是「睡一覺」起來就能代謝完全。（圖／示意圖／達志影像）

文／食力編輯部

出門參加各種聚會，與親朋好友慶祝佳節的機會越來越多，隨著三五好友聚會的增加，飲酒助興的機會也大幅提升。

學會計算酒精量 才能真正避免飲酒過量

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普遍人認為在喝酒時只要有所節制，飲酒完後可多喝些糖水或蜂蜜水，或是運動就能幫助新陳代謝，但事實上「酒精攝取量」才是飲酒量多寡的關鍵。酒精在進到人體內後20%會由胃吸收，80%由小腸吸收，後續酒精進入肝臟後，會被代謝成乙醛，再接續代謝成乙酸，最後則是代謝成二氧化碳跟水，二氧化碳的排出透過肺，水則是從腎臟排出。

台北醫學大學附設醫院消化內科專任主治醫師方冠傑指出：「有患者喝酒後出現腸胃不適來求診，皆表示自己並沒有喝很多或是很烈的酒，但很多民眾不知道的是酒精攝取量才是會不會喝醉的關鍵。雖說代謝時間會因性別、基因等因素影響，但平均而言，人體一般狀況一小時只能代謝1個單位（10公克）的酒精，所以學會計算酒精量才是真正避免飲酒過量的不二法門！」

酒精攝取量計算方式： 喝下的c.c數或ml數 × （酒精度數/100） × 0.8（酒精比重） = 酒精攝取量（酒精重量）

混得越多種越容易醉？酒精量攝取多寡才是關鍵

坊間常聽到「喝啤酒比烈酒不容易醉」、「喝調酒則會醉很快」等說法，但影響喝醉與否的最大原因是酒精攝取量的多寡，方冠傑強調，不管喝的是啤酒、烈酒、葡萄酒，最終影響醉酒的原因還是酒精攝取總量。

根據衛福部國健署在國民飲食指標原則中，也明確指出滿18歲以上的成年男性每日建議酒精攝取量不超過2個酒精單位（20公克），成年女性則是不超過1個酒精單位（10公克）。

若喝酒前感到身體不適，則不建議當天飲酒，飲酒時也可同時交替多喝水，防止脫水；未成年及孕婦也須謹記不可飲酒，以免對身體健康以及腹中胎兒健康造成負擔，沒有節制的飲酒行為會對肝臟、胰臟等器官造成莫大的傷害。

方冠傑表示：「酒精進入到人體後，就會對腸胃產生刺激，尤其酒精在一接觸到胃黏膜即會被吸收至血液中，血液中酒精濃度高就會有酒醉感。想要避免酒醉不適，切記不要空腹喝酒，飲酒前建議吃點蔬果、澱粉、蛋白質和肉，這樣有助於緩解酒精對人體的影響。」

飲酒後反射神經變得遲鈍 絕對不能開車

台灣外傷醫學會前理事長、現任臺北市立聯合醫院仁愛院區災難醫學科主任醫師簡立建指出：「酒後駕車時，人對周遭的追蹤力與注意力均減弱，反應力也變慢，容易會做出錯誤的舉動，遇到突發情況更是雪上加霜，造成不可逆的悲劇！」提醒民眾，「微醺酒駕」是最危險的，許多悲劇往往就在那反應變慢的0.1秒時發生。

簡立建進一步提到：「根據台灣外傷醫學會所蒐集登錄的外傷資料顯示，從酒測值數據中更觀察到，微醺狀態酒駕最危險，因為酒是中樞神經抑制劑，此時酒精對身體的影響則是在情緒亢奮、自信心增強等心理狀態上變化的階段，許多人會高估自己判斷能力，因此反而造成的外傷情形最嚴重。

不是「睡一覺」起來就能代謝完全 頭不暈也不等於沒事

許多人則認為飲酒後只要「睡一覺」起來，就能把酒精代謝乾淨，頭不暈就等於沒事，馬上開車上班，但其實多數人並不清楚酒精是否已完全代謝完畢， 也容易觸犯酒駕的法律責任。

方冠傑指出：「飲酒後隔天一大早開車，會有『隔夜醉』的情形，那是由於身體累積了過多的乙醛，導致第二天較容易宿醉，大多數人對隔夜醉的不適抱持輕忽的態度，這也是容易造成危險的關鍵！」。

根據2019年內政部警政署的相關資料顯示，一整年全國累積取締的酒駕違規依然超過9萬件，平均每天取締高達250件酒駕違規！民眾一定要謹記「開車不喝酒、喝酒不開車」的原則，在聚會結束後，事先安排規劃好返家路線，搭乘計程車、大眾運輸亦或是選擇指定駕駛都是正確的決定。

你應該要知道的食事

坊間常聽到「喝啤酒比烈酒不容易醉」、「喝調酒則會醉很快」等說法，但影響喝醉與否的最大原因是酒精攝取量的多寡。民眾應掌握正確酒精知識，學會計算酒精量，才能真正避免飲酒過量。

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