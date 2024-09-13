營養師示警「3大中秋後遺症」　天天吃一顆月餅也NG

▲中秋節吃月餅、蛋黃酥。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中秋節應景要品嚐各式月餅、蛋黃酥，營養師指出，民眾現在越來越有健康概念，選擇月餅前會看熱量標示，但往往又因為吃得太開心，忘了酌量攝取。每年中秋節前後都會有民眾出現中秋後遺症，例如血糖飆高、消化不良、腸胃炎，特別是糖尿病病人要注意控醣。

部立台北醫院營養科營養師賴俞含說明，月餅的最主要成分，就是澱粉、糖、油脂及少許蛋白質，而前兩項的大量攝取都會使血糖快速上升。

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賴俞含指出，全台有超過250萬人罹患糖尿病，且持續有年輕化趨勢，加上糖尿病初期並無明顯症狀，有些人是一直到身體出現疾病反應，例如高血糖導致中風、視網膜病變、加重心血管疾病，或是健康檢查報告異常，才知道自己罹患糖尿病，才開始控制糖分攝取。其實無論是否有糖尿病，中秋吃月餅都應該注重控醣、酌量攝取。

中秋月餅種類很多，市面上廣泛流通的月餅種類大致分為廣式、蘇式、台式月餅。賴俞含表示，廣式月餅熱量最高，因為廣式月餅的餅皮在製作時，為能達到要求的口感，需要加入大量油脂，所以即使只有一層餅皮，油脂含量仍是所有月餅中的冠軍。

其次是蘇式月餅、台式月餅，餅皮越多層，油脂含量就越多。另外，月餅內餡製作時會加入大量的糖，所以也要注意糖分多寡，避免在不知不覺中，就將許多熱量、油脂吃下肚。

怎麼吃月餅才不會過量呢？賴俞含建議掌握熱量先要減量，應優先挑選食用低熱量的冰皮月餅、享用月餅時與親友共同分食、當天吃月餅就要減少一半飯量，以及每天至多一顆月餅。

「但可別以為天天都吃一顆月餅也行！」賴俞含說，這樣對高齡、糖尿病病人的油脂與糖分的負擔還是太大，盡可能不要連續不間斷地每日吃月餅，三餐飲食一定要均衡，有月餅的油脂、糖分、碳水化合物，就要減少全穀雜糧類、油脂類及含糖飲料，並增加攝取蔬菜類、豆魚蛋肉類的營養，且要多運動，例如飯後散步30分鐘，幫助提升身體代謝。