30歲女過敏「中秋送急診」　醫：烤肉5食材小心

▲患者因為在節日期間常吃大餐，可能攝取過多高濃度組織胺食物，導致過敏反應。（資料照／記者蔡佩旻攝）

記者張乃文／台北報導

一名年約30歲的女性患者每逢中秋節就會出現過敏的情況，抽血檢查發現，原因與雌激素過高有關。醫師表示，當婦科疾病患者短期內大量攝取高組織胺食物，就容易引發過敏反應，而中秋烤肉的5種食材部分含有高濃度組織胺，像是加工肉品的香腸、柑橘類水果如柚子、或是帶殼海鮮等，另外要留意改善肥胖、長期便秘等4種情況，解決假性過敏。

「初日診所」減重專科暨家醫科醫師楊智雯說，日前曾收治一名年約30歲的女性患者，曾在中秋節大過敏，甚至因嚴重搔癢而掛急診。直到經過抽血檢查才發現，過敏原因與雌激素過高有關。她表示，病患自訴，只要聚餐頻繁，便會出現皮膚搔癢等過敏現象，更曾在中秋節烤肉後，因過敏反應強烈掛急診。

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楊智雯提到，病患也去皮膚科進行過敏源檢測，確認對蝦、蟹與塵螨過敏，患者除了立即進行飲食調整，並定期清洗床單，盼能改善過敏狀況。未料只要聚餐增多，過敏仍反覆發作。她指出，病人患有巧克力囊腫，因其體內雌激素與黃體素的比例失衡，抑制了分解組織胺的DAO酶（二胺氧化酶Diamine Oxidase）活性，導致組織胺代謝不良，進而引發「組織胺不耐症」(Histamine Intolerance)。

楊智雯說明，當婦科疾病患者在短時間內大量攝取高組織胺食物，就容易引發過敏反應，而中秋節的烤肉食材，部分含有高濃度組織胺，這也正是患者每逢中秋就會過敏加劇的原因。她列舉常見的5大高組織胺食材，包括加工肉品香腸、培根；柑橘類水果柚子、橘子，還有發酵食品，如乳酪、起司、泡菜。

楊智雯說，酒精和帶殼海鮮、鯖魚等也是高組織胺食材之一。她提醒，婦科患者除了避免大量食用高組織胺食物外，要維持體內雌激素平衡。

楊智雯提醒，肥胖、長期便秘、肝功能代謝異常及接觸環境荷爾蒙是雌激素增加的4大原因，從源頭改善體質，才能真正解決因組織胺引起的假性過敏。