中秋放縱吃喝「恐現三高警訊」　泌尿醫：留意勃起障礙、龜頭發炎

▲很多泌尿問題也可能跟代謝疾病有關，示意圖非當事人。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

中秋節一到，烤肉聚餐、月餅蛋黃酥樣樣來，放縱吃喝的下場恐怕會造成三高等代謝症候群。泌尿科醫師示警，其實3種泌尿科常見的疾病，背後成因可能是由代謝性的疾病所引起，包括包皮或龜頭發炎、勃起功能障礙、膀胱過動症，其實會互相為警訊。

顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜指出，有不少因包皮或龜頭發炎來問診的個案，經抽血檢查發現糖化血色素過高，才發現有糖尿病，也由於血糖過高導致傷口癒合過慢，因此病患會疑惑為何傷口裂開一直沒好。他說，這樣的族群還有不少是年輕人，詢問生活習慣發現大多是習慣把飲料當水喝，仗著年輕，以為不會跟三高扯上邊，卻不曾想糖尿病早已找上門。

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高血脂及糖尿病都是造成勃起功能障礙常見的慢性病，顧芳瑜解釋，由於三高常伴隨動脈硬化，陰莖血管徑窄小，往往在動脈硬化初期就容易先反映出症狀。因此若有勃起功能障礙，也應該找醫師診斷是否有三高的問題。

至於膀胱過動症，顧芳瑜說明，血糖高神經傳導也會受到影響，導致有些人會有膀胱過動症問題，男女都可能發生。有膀胱過動問題的患者常常需要跑廁所，平均1-2小時就得上一次廁所，半夜也常需要爬起來上廁所，可說苦不堪言。

不過，顧芳瑜也提醒，有膀胱過動症的病人很多，不是只有糖尿病問題會導致膀胱過動，生活壓力和自律神經失調也是常見原因，但在臨床上會優先排除可控因素，因此若有糖尿病，日常應多注意血糖控制。