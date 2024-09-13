男切掉半個胃！　胃食道逆流「不敢躺著睡」

▲有患者胃食道逆流嚴重，無法吃甜食、且不能躺著睡覺。（圖／示意圖／達志影像）

記者張乃文／台北報導

一名70歲男子10多年前因為胃出血，將半個胃切除，後續卻出現食物常溢出賁門、食道灼傷等情況，多年來都不敢吃甜食、也無法好好躺著睡。醫師先開藥給患者服用，但並未好轉，後續以手術治療，將賁門口縮小，成功改善，病患除了可以躺著睡覺，也終於能在中秋節應景吃月餅。

員榮醫療體系員榮醫院胃食道逆流中心主任吳文傑日前收治一名個案為70歲病人，10多年前因胃出血，將半個胃切除，吃東西時來不及消化，就從胃與食道連接處的賁門口溢出，久而久之，不只食道灼傷，賁門口更宛如馬克杯口大。

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吳文傑提到，原本先替患者開立藥物服用，後續發現並未改善，病患說自己不能吃甜食、也不能躺著睡覺，甚至近期應景的中秋節月餅也已經10多年沒吃過。他表示，病人接受抗逆流黏膜手術後，成功躺著睡覺，且能吃到月餅。

吳文傑指出，根據統計，國人有四分之一的人有胃食道逆流情況，除了就醫外，生活型態的改變也應留意，包括少喝咖啡、少吃辛辣、甜食及避免暴飲暴食。他提到，門診中曾見一名患者睡覺時將床頭腳各墊高4個磚頭，枕頭也做成近30度，避免胃食道逆流。

吳文傑說，經常遇到胃食道逆流患者，通常透過生活習慣調整和藥物治療能有效控制病情；但有一部分患者，即使接受標準療法，仍然持續出現症狀，這類患者被歸類為「難治型胃食道逆流」，需要採取更深入的評估與多樣化的治療方法。

吳文傑說明，不只確保患者已經嚴格遵守基本的生活改變，如少量多餐：避免過量進食，並戒除刺激性食物，如咖啡、巧克力、辛辣食物、酒精等，以免影響食道括約肌功能等；當藥物治療無效或病人病情嚴重時，內視鏡或手術治療可能是下一步選擇。

難治型胃食道逆流的治療常需要與其他專科合作，吳文傑表示，包括耳鼻喉科、身心科，全面評估病人的健康狀況。某些患者的症狀可能與焦慮、壓力等精神因素有關，因此心理治療也是有效的輔助療法之一。