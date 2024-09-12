ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

中秋烤肉不怕胖！學會「這6招」助你月圓人不圓

記者黃稜涵／綜合報導

中秋節即將到來，你準備好要大吃烤肉配月餅了嗎？若是不想過完中秋同事認不出你，飲食上還是需要控制一下，營養師張語希指出，「原型食材」的肉類、蔬菜與澱粉，經由高溫火烤、刷烤肉醬之後，可能會有潛在的致癌風險，還容易使體重飆升，因此，想要月圓人不圓，可以用「6招」甩油解膩！

▲▼烤肉,中秋節。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲你準備好中秋節大吃烤肉了嗎？（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

1. 菜量增加

[廣告]請繼續往下閱讀...

張語希透露，烤肉聚餐時，飲食過於油膩，建議搭配新鮮蔬果一起食用，烤肉時，菜與肉的比例應為2:1，達到均衡飲食，千萬不要「只吃肉不吃菜」。

2. 瘦肉優先

不能只吃油脂過高的肥肉，盡量挑選瘦肉比例高的部位，像是豬里肌、板腱牛、雞胸肉、魚類等等，或將肥肉部位去除，而且不宜過量。

3. 自製醬料

烤肉醬與醃製食物，容易攝取高鈉與高鹽，需要酌量使用，建議可以用醬油與蔥蒜「自製烤肉醬」減少負擔。

4. 環境通風

烤肉地點也很重要，盡量選擇室外通風處，避免吸入廢氣，另外，也要避免食用烤焦食材。

5. 月餅分食

月餅熱量超高，一顆可能超過一碗白米飯的熱量，尤其廣式月餅和蛋黃酥熱量更高，建議可以跟家人朋友分食，不要自己吃下整顆月餅。

6.腸胃保健

大吃大喝會攝取過量的油和鹽，因此記得多吃青菜類，或是搭配營養沙拉，烤肉完也可以補充益生菌類產品幫助消化。

▲中秋烤肉不怕胖！學會「這6招」助你月圓人不圓。（營養師張語希粉專）

▲營養師張語希教你「6招」，助你月圓人不圓。（圖／翻攝自營養師張語希粉專

張語希表示，中秋佳節期間難免會大魚大肉，建議後續要多補充水分、維持飲食均衡，並多吃膳食纖維幫助維持身體的代謝力與排毒，若有慢性疾病問題者，需要在醫師或營養師的監督下進行飲食控管，以免攝取過量的高油、高糖或高鹽食物。

「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

關鍵字： 中秋節 烤肉 月餅 飲食控制 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

在宅急症照護明年擴大辦理！新增「居家安寧」疼痛控制免跑醫院

印度爆不明疾病！患者離奇發燒後死亡　8天已15人被奪命

控不二糕餅蛋黃酥「包蟑螂」　PO文女拒出示購買證明理由曝

中秋烤肉不怕胖！學會「這6招」助你月圓人不圓

梅毒警報！南韓病例增4倍、美破70年紀錄　台15~24歲中鏢率高

工作有壓力無聊也心慌！做8件事調解找回好心情

新光醫院再幫醫護加薪4%！累計調幅破1成　三班制護理師起薪47K

中秋食材抽檢！高雄全聯、連鎖涮涮鍋、水果店檢出農藥殘留超標　

麟洋配再合體！李洋「殺球看不到」做蔡司微創近視雷射　單眼10秒恢復快

覺得胸悶、常想打呵欠、精神不濟　到底是怎麼了？

讀者迴響

回到最上面