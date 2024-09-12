男生勃起＝想要？醫曝「5情況」會起立：拖太久壞死了

▲男生出現生理反應就是「想要」嗎？泌尿科醫師說話了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

不少人以為男生勃起就是想要，甚至有網友在PTT發文抱怨，「女生以為（勃起）是沒滿足，然後又要第二次」，納悶那只是無意間的生理反應，尋求「勃起不代表想做愛的理論」。對此，泌尿科醫師顧芳瑜指出，除了性刺激外，男生在膀胱脹尿、想色色的事，以及患有鐮刀球狀貧血和陰莖受傷都會導致突然勃起，但最後兩者屬於異常需就醫。

顧家醫療總院長顧芳瑜在粉專《鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師》拍攝影片衛教，男生勃起原因不一定是想要，「情緒沒有上來，當然不會有這個衝動。」討論到男生什麼情況下會突然勃起？他說明，除了有性刺激外，膀胱脹尿壓迫到攝護腺，再壓迫一些神經後，可能就會出現想勃起的感覺。

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顧芳瑜接著說，若什麼也沒做就突然勃起，最常見就是腦袋正在想些色色的事，「可能（只是）站在那邊他就勃起了」。

▲疾病與陰莖受傷，也可能發生GG異常勃起的現象。（示意圖／免費圖庫pixabay）

此外，顧芳瑜也提到，有些稱作陰莖異常勃起，如「鐮刀球狀貧血」，這類人血球容易凝固，一旦跑到陰莖裡凝結成血塊，就會堵住陰莖血流，導致異常勃起。送醫治療時，醫師會用一根針插進生殖器側邊把血抽出。

顧芳瑜說，另一種則是陰莖受傷，動脈血管破掉血漏進陰莖內，「就會直接硬起來」。若有這類情況務必盡快就醫，若拖延太久造成血管組織壞死，「這可能就是他人生中最後一次勃起了」。再次提醒，如果陰莖真的持續硬很久要小心，可能真的有問題。